Bratislavu s Kyjevom prepája nové vlakové spojenie

Čierna nad Tisou 15. decembra (TASR) - Spojenie medzi Slovenskom a Ukrajinou sa zlepšuje, v nedeľu spustili nové vlakové spojenie z Bratislavy do Kyjeva. Prvý priamy vlak z Ukrajiny privítali v Čiernej nad Tisou. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.



Nový cestovný poriadok optimalizuje časy vlakov a rozširuje ponuku o nový pár vlakov na trase Košice - Čop, s možnosťou prestupu na ďalšie spoje smerom do Kyjeva. Železnice spresňujú, že novinka v podobe nových medzinárodných spojení R 961 a R 964 umožní cestujúcim využiť priame vozne z Bratislavy do Košíc a späť, odkiaľ budú pokračovať cez Čiernu nad Tisou až do Čopu, kde cestujúci prestúpia na viac ako desaťvozňový lôžkový vlak Ukrajinských železníc (UZ) do Kyjeva.



Všetky medzinárodné spoje na Ukrajinu budú povinne miestenkové. Slovenská hraničná a colná kontrola bude realizovaná priamo vo vlaku v Čiernej nad Tisou na jedno zastavenie.



Podľa štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy SR Denisy Žilákovej je rozšírenie železničných spojení medzi Slovenskom a Ukrajinou dôležitým krokom k podpore cezhraničnej mobility, ktorá je základným pilierom moderného a prepojeného európskeho regiónu. "Táto spolupráca medzi ZSSK a UZ ukazuje, ako môžu medzinárodné partnerstvá prispieť k rozvoju osobnej železničnej dopravy. Teší ma, že takéto iniciatívy zlepšujú prepojenie a posilňujú vzťahy medzi oboma krajinami. Vnímame ju tiež ako pomoc susednej krajine, ktorá je v ťažkej vojnovej situácii a jej obyvatelia majú obmedzené dopravné možnosti," povedala.



"Táto zmena v grafikone je výsledkom našej snahy o zlepšenie dopravnej dostupnosti a poskytovanie ekologických a pohodlných alternatív cestovania. Cestujúci sa môžu tešiť na efektívne spojenia a lepšiu nadväznosť vlakov na oboch stranách hranice," dodal generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Nový grafikon okrem nového spojenia na trase Bratislava - Čop, s prípojom do a z Kyjeva, prináša aj vylepšené spojenia na trase Košice - Mukačevo.