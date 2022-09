Bratislavu vlani navštívilo vyše 382.000 turistov

Bratislava 29. septembra (TASR) – Hlavné mesto navštívilo vlani 200.372 zahraničných návštevníkov, ktorí uskutočnili 376.896 prenocovaní. Domácich návštevníkov bolo 182.561, ktorí vykonali 415.926 prenocovaní. Oproti roku 2020 to bol pokles vo všetkých segmentoch. Počet však rástol v mesiacoch, kedy mohol cestovný ruch fungovať v obmedzenom režime. Konštatuje to Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) v správe o činnosti za rok 2021, ktorú zobrali vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci na vedomie.



Počet zahraničných návštevníkov poklesol vlani oproti roku 2020 o 8,7 percenta, v počte prenocovaní o 10,28 percenta. Pri domácich návštevníkoch zaznamenali mierny pokles o 1,73 percenta, pri počte prenocovaní o 16,15 percenta. "Celkový počet prenocovaní všetkých návštevníkov bol v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 o 13,46 percenta nižší, čo však bolo spôsobené najmä lockdownom na začiatku a na konci roka," poznamenáva BTB.



Pozitívom podľa organizácie je fakt, že v letných mesiacoch, teda od júna do augusta 2021 vzrástol počet návštevníkov i počet prenocovaní oproti rovnakému obdobiu v roku 2020. "Počet návštevníkov v roku 2021 oproti roku 2020 rástol vo všetkých mesiacoch, keď cestovný ruch mohol v obmedzenom režime fungovať," doplnila organizácia. V prípade návštevníkov to bolo 27,27 percenta, pri prenocovaniach 14 percent.



BTB zároveň skonštatovala, že situácia v cestovnom ruchu v Bratislave bola počas uplynulých dvoch rokov neustále prerušovaná pandémiou. V roku 2020 poklesol počet návštevníkov v hlavnom meste oproti predkrízovému roku 2019 o viac ako dve tretiny. V roku 2019 prenocovalo v Bratislave 1.395.896 návštevníkov, z nich takmer milión prišiel zo zahraničia. V ďalších dvoch rokoch sa však ich počet pohyboval okolo 400.000.