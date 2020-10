Bratislava 4. októbra (TASR) – Bratislavu zasiahla v sobotu večer intenzívna búrka. Jej následky musia aktuálne na niektorých miestach Bratislavského kraja odstraňovať aj hasiči. Pre TASR to potvrdil Marián Bugár z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy.



Hasiči odstraňujú najmä popadané stromy či odstraňujú iné škody po búrke. Meteorológovia upozorňujú, že búrkový systém spojený so studeným frontom, ktorý postúpil na západné Slovensko je rozsiahly a siaha až po Jadran.



V týchto chvíľach musia v Bratislave a jej okolí zasahovať aj pri iných udalostiach, ako je záchrana turistu v okrese Malacky, ktorý spadol do rokliny. "Máme aj jeden technický zásah v Bratislave pre auto, ktoré vbehlo do koľajiska električky," spresnil Bugár. Dopravný podnik Bratislava informoval, že pre spadnutý strom musela byť na istý čas prerušená aj premávka MHD na Devínskej ceste v hlavnom meste.



Pred výskytom búrok s krúpami upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahu 1. stupňa pre západné a stredné Slovensko. Meteorológovia informujú, že búrkový systém spojený so studeným frontom, ktorý postúpil na západné Slovensko je rozsiahly.



"Siaha od Myjavska až po Jadran. V najbližších hodinách sa bude presúvať ďalej na severovýchod a ovplyvní počasie na väčšine územia Slovenska. Lokálne je sprevádzaný prívalový dažďom a silným nárazovým vetrom," uviedol SHMÚ na sociálnej sieti.