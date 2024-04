Brehy Váhu v Hlohovci by mal spojiť nový most pre peších a cyklistov

Hlohovec 4. apríla (TASR) - Len krátko po ukončení zásadnej rekonštrukcie cestného mosta ponad rieku Váh v Hlohovci plánuje tamojšia radnica postaviť v jeho blízkosti ďalší, určený len pre peších a cyklistov. Nové premostenie má byť dlhé 290 metrov, vyrásť by malo v mieste historického zrúteného mosta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Miroslava Hankoščáková.



"Chceme vytvoriť bezpečné a pohodlné pešie a cyklistické prepojenie medzi centrálnou časťou, miestnou časťou Šulekovo a etablovaným priemyselným parkom. Plán je situovať ho segregovane, vo vzdialenosti zhruba 875 metrov po prúde rieky od cestného mosta," uviedla hovorkyňa. Podľa zámeru samosprávy sa tým zlepší dopravná obslužnosť pre obyvateľov Hlohovca i jeho návštevníkov najmä z priľahlých obcí. "Vzhľadom na to, že most vyústi na ľavom brehu Váhu v tesnom kontakte so vstupom do zámockej záhrady, predpokladáme pozitívny vplyv aj na návštevnosť zámockého areálu s dominantou Hlohovského zámku," uviedla hovorkyňa. Sekundárnym pozitívnym efektom bude podľa zámeru radnice zvýšenie dostupnosti lokality pre zásah zložiek záchranného systému, ktoré budú mať prejazdom cez most možnosť vyhnúť sa komplikovanej dopravnej situácii na cestnom moste.



Jediný cestný most do Hlohovca v smere od Trnavy a diaľnice odovzdali po náročnej komplexnej rekonštrukcii v réžii Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) do užívania v roku 2023, jeho nová podoba poskytuje vyššiu bezpečnosť prechádzajúcim chodcom i cyklistom. Nový most bude vybudovaný v mieste historického zrúteného premostenia a zabezpečí prepojenie existujúcej cyklistickej infraštruktúry na pravej a ľavej strane hrádze Váhu, v budúcnosti bude začlenený do komplexného systému cyklotrás v TTSK.



Radnica sa v súčasnosti zaoberá prípravou projektu, na ktorého základe budú vyčíslené potrebné náklady. Na financovanie cyklolávky sa budú Hlohovčania snažiť podľa hovorkyne získať prostriedky z externých zdrojov. Novostavba je navrhnutá ako betónová predpätá sedempoľová konštrukcia s oceľovým oblúkom v hlavnom poli lávky. Súčasťou investičného zámeru je aj rekonštrukcia historického mosta, ktorý je pamiatkovým objektom.