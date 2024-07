Brenkus uspel na skúške v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 19. júla (TASR) - Futbalistov Dukly Banská Bystrica posilnil 25-ročný ofenzívny stredopoliar Adam Brenkus. Hráč uspel v klube po krátkej skúške. Vedenie Dukly o tom informovalo na svojom webe.



Brenkus strávil mládežnícke obdobie v AS Trenčín, na jar 2018 prestúpil do MFK Ružomberok. Pôsobil však aj v druholigovom Bardejove, kde v 10 zápasoch zaznamenal 4 góly. Naposledy bol kmeňovým hráčom ViOnu Zlaté Moravce. "Skončila sa mi zmluva v Zlatých Moravciach. Hľadal som si nový klub, keď sa mi v tom ozval športový riaditeľ pán Jozef Mores, s ktorým sa poznáme dlhšie a tak nebolo ťažké nájsť spoločnú reč. A rozhodlo viac vecí, či už to bola kabína, ktorá ma veľmi rýchlo prijala medzi seba, čím mi ten začiatok veľmi uľahčili. Takisto je tu výborný trénerský tím, takže som nemal nad čím dlho premýšľať. Ako ofenzívny hráč chcem určite mužstvu pomôcť čo sa týka gólov a asistencií. Taktiež sa chcem dostať do hernej a fyzickej pohody a verím, že všetko bude tak, ako má byť a s Duklou budeme úspešní. Ako som vravel, kabína je super, je tu výborná partia. Prostredie je takisto výborné, navyše to nemám ďaleko ani od domova. Takže všetko praje tomu, aby to bola úspešná sezóna," uviedol Brenkus.