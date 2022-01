Bezpečnostné kamery v Brezinách pomohli výrazne znížiť kriminalitu

Breziny 13. januára (TASR) – Celkom desať bezpečnostných kamier nainštalovali v uplynulých troch rokoch v obci Breziny v okrese Zvolen. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a zníženie kriminality v obci.



„Kamery sme inštalovali postupne, na etapy,“ uviedol pre TASR starosta Ján Šatara. V prvej etape nainštalovali štyri kamery a osadili tiež zariadenie na ukladanie záznamov. „Na túto časť projektu nám poskytol dotáciu vo výške 1400 eur Banskobystrický samosprávny kraj.“



V druhej etape nainštalovali ďalšie dve kamery, pričom výška dotácie od BBSK bola 1600 eur. „V rámci tretej etapy sme zrealizovali osadenie ďalších dvoch kamier, ktoré boli taktiež financované z dotácie BBSK vo výške 2200 eur. Pri každej etape sme zároveň určitú čiastku dofinancovali aj z vlastných zdrojov a zároveň sme z rozpočtu obce kúpili ešte ďalšie dve kamery,“ informoval starosta.



Kamery podľa Šataru odvtedy výrazne pomohli znížiť kriminalitu v obci. „Pre toto plánovacie obdobie sme požiadali BBSK o dotáciu na ďalšie štyri kamery, čím by bol projekt ukončený.“



Obec s približne 350 obyvateľmi v uplynulom období zrealizovala aj prvú etapu obnovy zvonice z 19. storočia. Zameraná bola na elektrifikáciu a automatizáciu zvonenia. Zdroje na to získali opäť z BBSK, a to vo výške 5000 eur. V druhej etape chcú ešte zvonicu obnoviť zvonka.