Aprílové a májové sobáše snúbenci v Brezne zatiaľ nezrušil

Brezno 26. marca (TASR) – Aprílové a májové termíny sobáša v súvislosti s novým koronavírusom nateraz snúbenci v Brezne nezrušili. Najbližší má byť po Veľkej noci, no budúci mladomanželia sa môžu zosobášiť len v prítomnosti svedkov, prípadne najbližších príbuzných, napríklad rodičov. Uviedla to matrikárka Viera Maková s tým, že v najbližších dňoch brezniansky matričný úrad neeviduje žiadne sobáše.



Ako informuje mesto Brezno na svojom webe, pracovníci magistrátu pracujú v obmedzenom režime, služby občanom poskytujú telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, avšak bez osobného kontaktu.



"Nevyhnutné úradné záležitosti môžu obyvatelia vybaviť po telefonickom dohovore alebo e-mailom. Na doručovanie písomností je pri vstupe do mestského úradu nainštalovaná poštová schránka. Žiadame občanov, aby pripojili svoje telefónne čísla, a tak sme ich mohli kontaktovať. Platby týkajúce sa miestnych daní a iných poplatkov môžu uhrádzať elektronicky. Opatreniami chceme zamedziť ďalšiemu šíreniu sa nového koronavírusu," konštatovala vedúca útvaru primátora Dominika Predajnianska.



V prípade úmrtného listu potrebné náležitosti nahlasuje matričnému úradu pohrebná služba. Doklady od nej pri vstupe do úradu prevezme informátor, ktorý ich prinesie matrikárkam a po vybavení ich opäť prevezme pohrebná služba.



"Všetky obrady vykonávajú pohrebné služby za prítomnosti najbližších pozostalých za sprísnených podmienok," dodala Maková.



Vybavovanie rodných listov pre novonarodené deti rodičia ohlásia telefonicky a matričný úrad ich vyzve na vybavenie dokladov.



"Prevzatie musí podpísať otec dieťaťa, nie však v kancelárii matriky, ale pri okienku z dvora, aby bol kontakt čo najviac obmedzený," upozorňuje magistrát.