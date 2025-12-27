< sekcia Regióny
Brezno bude podporovať a motivovať talentovaných stredoškolákov
Finančný príspevok je určený pre žiakov breznianskych škôl, ktorí v predchádzajúcom školskom roku dosiahli priemer známok do 1,5 alebo získali prvé, druhé a tretie miesto v súťažiach.
Autor TASR
Brezno 27. decembra (TASR) - Mesto Brezno bude od 1. januára budúceho roka zo svojho rozpočtu poskytovať miestnym stredným školám finančnú podporu, ktorá im umožní finančne motivovať svojich žiakov k zlepšovaniu študijných výsledkov a zároveň zatraktívni štúdium na školách v Brezne. Návrh všeobecne záväzného nariadenia jednohlasne schválilo mestské zastupiteľstvo. Maximálna výška príspevku na žiaka je 50 eur v jednom školskom roku.
„Som rád, že sme sa na tejto myšlienke dokázali zhodnúť aj v tomto, pre samosprávy náročnom období. Šikovní mladí ľudia sú naša budúcnosť a musíme robiť všetko pre to, aby u nás zostávali a boli prínosom pre nás i naše mesto,“ zdôraznil primátor Tomáš Abel, ktorý prišiel s návrhom podporiť talentovaných žiakov a študentov dosahujúcich mimoriadne výsledky v mimoškolskej vedeckej, umeleckej a športovej činnosti.
Finančný príspevok je určený pre žiakov breznianskych stredných škôl, ktorí v predchádzajúcom školskom roku dosiahli priemer známok na koncoročnom vysvedčení do 1,5 alebo získali prvé, druhé a tretie miesto v okresnom, krajskom či celoslovenskom kole súťaží a olympiád súvisiacich so vzdelávacím programom školy. Príspevok sa poskytuje ako jednorazový v danom školskom roku a žiadateľmi môžu byť stredné školy so sídlom na území mesta Brezno, ktoré najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka doručia mestu žiadosť.
„Výška štipendia na jedného žiaka sa určuje prerozdelením celkového objemu finančných prostriedkov schválených mestským zastupiteľstvom medzi všetkých žiakov nad 15 rokov, ktorí splnili stanovené kritériá, pričom maximálna výška príspevku na žiaka je 50 eur v jednom školskom roku,“ vysvetlilo mesto na webe. Objem prostriedkov, o ktoré môže škola žiadať sa teda vypočíta ako počet žiakov spĺňajúcich podmienky vynásobený výškou príspevku na žiaka.
„Momentálne sme jediná zo samospráv v našom kraji, ktorá takouto formou pomáha svojim stredným školám,“ reagoval riaditeľ miestneho gymnázia Daniel Struhár s tým, že stredné školy túto iniciatívu vítajú.
Toto opatrenie má postupne nadväzovať na ďalšie kroky mesta. „Mladým ľuďom chceme ponúknuť dostupné bývanie a úzko spolupracovať so zamestnávateľmi, aby mali aj po skončení strednej školy jasnú predstavu o zamestnaní i o možnostiach bývania. Našou absolútnou prioritou totiž je, aby mladí ľudia zostávali študovať, žiť a pracovať v Brezne,“ doplnil Abel.
