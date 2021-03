Centrum Brezna už zdobia nadrozmerné kraslice

Brezno 30. marca (TASR) – Centrum horehronskej metropoly Brezna zdobí od utorka nadrozmerná veľkonočná kraslica s motívom mesta, ktorá má 2,5 metra. Rozšírila tak výzdobu námestia, ktorú tvoria dve viac ako meter vysoké kraslice či veľkonočný veniec.



"Aj keď tento rok tradičné zvyklosti nemôžeme odštartovať spevom a tancom, verím, že naša veľkonočná výzdoba vyčarí ľuďom úsmev na tvári, prinesie radosť a naladí ich na tú správnu sviatočnú atmosféru. Do skrášlenia mesta sa tento rok môžu zapojiť všetci občania," vyzval na sociálnej sieti brezniansky primátor Tomáš Abel.



Veľkonočný veniec, ktorý zdobí fontánu, zamestnanci Technických služieb Brezno vyplnili prútím a púzalkami - bahniatkami. Dozdobiť ho mašľami, vajíčkami, prípadne inými vyrobenými ozdobami, môžu práve obyvatelia.



"Zapojte do výroby ozdôb aj deti a s vašou ozdobou na venci sa odfoťte. Fotografiu pošlite do 6. apríla. Všetky zverejníme na sociálnej sieti, kde bude možné hlasovať za tú najkrajšiu. Majiteľ s najvyšším počtom 'lajkov' získa od nás malé prekvapenie," dodal primátor.