Brezno chce pomôcť žiakom a školám s drogovou prevenciou
Pomôcť má tiež sieť kontaktov na odborníkov a inštitúcie, na ktoré sa školy budú môcť obrátiť v prípade výskytu konkrétnych problémov.
Autor TASR
Brezno 19. januára (TASR) - Mesto Brezno v spolupráci so školami a ďalšími inštitúciami pripravuje konkrétne opatrenia zamerané na prevenciu a elimináciu užívania omamných a psychotropných látok medzi žiakmi základných a stredných škôl. Za jeden rokovací stôl v uplynulých dňoch zasadli riaditelia breznianskych škôl, náčelník mestskej polície, riaditeľ nemocnice i zástupcovia polície a Banskobystrického samosprávneho kraja. Informovala o tom v pondelok radnica.
Účastníci diskutovali o konkrétnych prípadoch, s ktorými sa školy v praxi stretávajú, o možnostiach ich riešenia a o potrebe nastavenia funkčného systému od včasnej identifikácie problému až po odbornú pomoc a liečbu. Dôležitou témou bola aj spolupráca škôl, polície, zdravotníckeho zariadenia a samosprávy.
Ako tvrdí magistrát, všetci sa zhodli, že kľúčovú úlohu zohráva prevencia, ktorá je síce v školách zastúpená, ale treba ju výrazne posilniť najmä prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov. Pomôcť má tiež sieť kontaktov na odborníkov a inštitúcie, na ktoré sa školy budú môcť obrátiť v prípade výskytu konkrétnych problémov.
„Situácia v meste v tejto oblasti, našťastie, nie je vážna, no napriek tomu pripravujeme konkrétne kroky na elimináciu tohto problému hlavne medzi našou mládežou. Je dôležité zlepšovať technické prostredie a vybavenie škôl, ako aj zavádzať nové učebné postupy. Rovnako významná je osveta a predchádzanie rizikám, ktoré prináša súčasná doba,“ konštatoval primátor Tomáš Abel na webe mesta.
