Brezno dane nezvyšovalo, sadzba aj zľavy zostávajú bez zmeny
Osobám starším ako 65 rokov mesto ustanovuje 30-percentnú úľavu z daňovej povinnosti na pozemky záhrad, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, o čo však treba požiadať.
Brezno 24. januára (TASR) - Hoci niektoré samosprávy boli nútené opakovane zvýšiť dane, mesto Brezno sa tomu vyhlo, aby neprenášalo finančnú záťaž na obyvateľov. Dane na tento rok nezvýšilo, sadzba, ako aj zľavy ostávajú nezmenené. Informovala o tom radnica a občanom pripomína, že do 31. januára musia podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, ktorej sú vlastníkmi, ak v minulom roku došlo k zmene.
„Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý ho už v predchádzajúcich rokoch podal a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny. Povinnosť podať daňové priznanie majú noví vlastníci nehnuteľností a každý existujúci daňovník, u ktorého nastala zmena v nehnuteľnostiach v porovnaní s predchádzajúcim obdobím do 31. januára. Tí, ktorí nehnuteľnosť predali alebo darovali, sú povinní podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti,“ upozornila samospráva s tým, že v prípade nesplnenia si tejto povinnosti správca dane môže uložiť pokutu až do výšky vyrubenej dane, od päť do 3000 eur.
„Nárok na zníženie dane vo výške 30 percent majú osoby, ktoré sú staršie ako 65 rokov, poberatelia dávky v hmotnej núdzi, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládni. Osoby, ktoré dovŕšili k 1. januáru vek 65 rokov, nemusia žiadať o zníženie dane podaním daňového priznania za nehnuteľnosť, ktorá im slúži na trvalé bývanie. Seniori majú úľavu automaticky,“ vysvetlilo mesto na webe. Ostatní o to musia požiadať a doložiť aktuálne potvrdenia.
Osobám starším ako 65 rokov mesto ustanovuje 30-percentnú úľavu z daňovej povinnosti na pozemky záhrad, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, o čo však treba požiadať. Úľava sa týka aj ľudí v hmotnej núdzi, ktorí musia doložiť potvrdenie z úradu práce. Úľava sa netýka osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Daňovník si nárok na zníženie dane musí uplatniť najneskôr do 31. januára.
