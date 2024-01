V Brezne ŤZP môžu požiadať o zníženie dane za trvalé parkovanie

Brezno 15. januára (TASR) - Poplatok za vyhradené parkovacie miesto pred bytovými domami v Brezne sa v tomto roku nemení a sadzba zostáva 0,042 eura za štvorcový meter a deň. Ako upozornila samospráva na webe, držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) majú možnosť do konca januára požiadať o zníženie dane za trvalé parkovanie.



"Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP so sprievodcom majú nárok požiadať o 20-percentné zníženie dane za užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom mieste a umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže. Držitelia medzinárodného parkovacieho preukazu majú v tomto prípade nárok na 80-percentné zníženie dane," pripomenulo mesto s tým, že žiadosť o zníženie dane za parkovanie je dostupná v klientskom centre mestského úradu alebo na webe.



Jednoznačne určené podmienky pridelenia vyhradených parkovacích miest pred bytovými domami a ich rozčlenenie na zóny A, B, C podľa dostupnosti do centra mesta sú definované vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť taxi služby na území mesta. Na základe nariadenia je pred jedným bytovým domom možné vyhradiť maximálne 70 percent parkovacích miest z ich celkového počtu, pričom päť percent je určených na užívanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.



Ako radnica ďalej informovala, v zmysle VZN osobe, ktorá má akýkoľvek nedoplatok voči mestu, bude parkovacie miesto zrušené. Dôležité je preto skontrolovať si úhradu záväzkov, napríklad v prípade komunálneho odpadu, dane za užívanie verejného priestranstva, psa, dane z nehnuteľností, nájmu, vody a podobne.