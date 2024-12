Dobrovoľní hasiči v Brezne dostanú novú UTV štvorkolku

Brezno 17. decembra (TASR) - Mesto Brezno získalo zásluhou medzinárodného projektu Zvýšenie pripravenosti HU-SK regiónov na riadenie rizík súvisiacich s katastrofami 41.460 eur z eurofondov, ktoré zlepšia technické vybavenie a odbornosť dobrovoľných hasičov. Samospráva o tom v utorok informovala na sociálnej sieti s tým, že to povedie k rýchlejším a efektívnejším zásahom pri prírodných katastrofách, ako sú povodne, veterné smršte či požiare.



"Dobrovoľní hasiči dostanú novú UTV štvorkolku, ktorá uľahčí zásahy v ťažko dostupných lokalitách, prieskum terénu, presun materiálu či monitorovanie rizikových oblastí. Rozšíria si tiež viaceré odborné spôsobilosti potrebné pre zásahy v krízových situáciách. Zlepší sa koordinácia a reakčná schopnosť hasičských jednotiek v regióne," konštatovala radnica.



Spolupráca medzi mestom Brezno, Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a partnerskou Novohradskou župou v Maďarsku vytvára podľa samosprávy silný rámec na zosieťovanie a koordináciu dobrovoľných hasičských zborov v oboch regiónoch. Projekt zohľadňuje nielen materiálne zabezpečenie, ale i odbornú prípravu hasičov, ktorá je nevyhnutná na zvládanie nových výziev spojených s klimatickými zmenami. Tie prinášajú častejšie extrémne udalosti. Spoločne tak posilnia odolnosť regiónov voči prírodným katastrofám a zvýšia bezpečnosť obyvateľov.



Celkový rozpočet projektu presahuje 1,3 milióna eur, EÚ prispela sumou viac ako jeden milión eur. Trvá od 1. júla tohto roku do 30. júna 2026. Vedúcim partnerom je BBSK. Projekt je spolufinancovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Maďarsko.