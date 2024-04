V Brezne otvárajú expozíciu zo života socializmu s názvom Nostalgia?

Brezno 30. apríla (TASR) - Breznianska samospráva otvára v utorok popoludní expozíciu zo života socializmu s názvom Nostalgia?. Ako tvrdí, nie je náhodou, že tak robí deň pred oslavami Sviatku práce. Prvomájové oslavy boli totiž súčasťou života za socializmu, všetci sa na nich museli zúčastniť, a toto spojenie je preto vhodné na sprístupnenie ich novinky na Námestí gen. M. R. Štefánika.



"Budeme sa tešiť, keď sa stane ďalšou atraktivitou na našom námestí. Mnohí si zaspomínajú, oboznámia sa so základnými faktami, týkajúcimi sa minulosti. Celú expozíciu sme sa snažili čo najviac zatraktívniť, zaujímavou a pútavou formou ju priblížiť návštevníkovi. Oživíme tiež priestory pod bránou vedľa mestského úradu, kde otvárame Bistro pri MNV s terasou, ktoré ponúkne rôzne retro občerstvenie," konštatoval primátor Tomáš Abel.



Návštevníci uvidia zariadený trojizbový byt zo 70. a 80. rokov s rôznymi doplnkami typickými pre to obdobie. Nechýba kuchynská linka s predmetmi dennej spotreby, rohová sedacia súprava a nábytková zostava. Nahliadnuť môžu tiež do vyšetrovacej miestnosti, keďže doba bola povestná aj rôznymi zásahmi bývalého režimu, hlavne prostredníctvom silových zložiek, akými bola Štátna bezpečnosť.



Podľa Andreja Barančoka, povereného realizovaním projektu, súčasťou expozície sú panely, ktoré pripomínajú a opisujú dobu socializmu v meste pod názvom Aj také bolo Brezno. Návštevníci sa môžu odfotiť pri dobovom nábytku a k dispozícii sú interaktívne displeje, ktoré zobrazujú rôzne fotografie.



"Expozíciu sa budeme snažiť ešte doplniť, aby sa stala lákadlom nielen pre základné a stredné školy, hlavne však pre turistov. Chceme, aby to mohli aj mladí ľudia vidieť a zažiť v interaktívnom prostredí a pri tom sa vzdelávať," doplnil Barančok.



Ako dodal Abel, aj takto sa snažia Brezno čo najviac zatraktívniť, aby návštevníka zdržali a podporili tým miestnych podnikateľov.



"Je to zaujímavé miesto, ktoré odporúčame navštíviť staršej generácii so svojimi vnúčatami, kde sa môžu rozprávať o dobe, ktorá niečo priniesla a niečo vzala. Pre dnešnú mládež je táto téma vzdialená. Expozícia je mementom pripomenutia si, že demokracia je vrtkavá a treba sa o ňu starať," zdôraznil Barančok.