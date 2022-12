Brezno finančne podporilo školička korčuľovania pre žiakov

Brezno 4. decembra (TASR) – Prváci a druháci základných škôl v Brezne sa zábavnou a zároveň poučnou formou učia korčuľovať zadarmo a budú aj naďalej. Projekt Školička korčuľovania finančne podporilo mesto. Informovala o tom samospráva na svojej webstránke.



"Mesto pred dvomi rokmi spustilo projekt Centrum športu pri základnej škole, ktorého autorom a nositeľom je Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Cieľom je motivovať deti k pohybovým aktivitám a vytvoriť podmienky na ďalší rozvoj športových aktivít a činností. Nastavený bol na 22 mesiacov, ale pre veľký úspech, skvelé odozvy od učiteľov, rodičov a detí breznianska samospráva vyvinula všetko úsilie na to, aby mohol pokračovať," uviedol magistrát.



SZĽH deťom požičiava prilby, dresy a tým, ktorí potrebujú, aj korčule. Zabezpečil tiež vzdelávanie troch ambasádorov športových aktivít. Mesto vytvorilo podmienky na uzavretie a financovanie ich pracovného pomeru, poskytlo ľadovú plochu a Školičku korčuľovania aj finančne podporilo.



"Stretli sme sa so správnymi ľuďmi, myšlienka sa nám páčila, vedeli sme, že máme trénerov, ktorí sa dokážu výnimočne venovať deťom. Je to finančne nákladný projekt, ale vzhľadom na to, že je to investícia do našich detí a budúcnosti, rozhodli sme sa urobiť všetko pre to, aby mohol pokračovať," konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel.



Korčuliarsky program sa skladá z dvoch častí. V rámci vyučovania sú deti na ľade a poobede v školskom klube sa spoločne s ambasádormi snažia o vytváranie pozitívneho vzťahu k športu. Zábavnou formou sa učia aj o ochrane životného prostredia a triedení odpadu, záchranných zložkách a prvej pomoci, dopravných značkách, vesmíre či slnečnej sústave.