Brezno víta návštevníkov novými vstupnými tabuľami

Brezno 7. júna (TASR) – V snahe zatraktívniť mesto Brezno, najmä v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu na Horehroní, sa magistrát rozhodol okrem budovania cyklotrás, vyhliadkovej veže či ďalších turisticky príťažlivých prvkov obnoviť vjazdy do mesta, ktoré po estetickej stránke neprinášali žiadnu pridanú hodnotu.



"Cieľom bolo skrášliť vstupy niečím originálnym, výrazným a zároveň charakteristickým pre naše mesto a upozorniť tak návštevníkov, že vstupujú do moderného európskeho mesta s bohatou históriou a mnohými pamätihodnosťami," priblížil brezniansky primátor a zároveň iniciátor myšlienky Tomáš Abel.



Podsvietené trojrozmerné objekty z nehrdzavejúcej ocele znázorňujú všetky významné dominanty horehronskej metropoly. Návrh, výrobu a montáž vstupných tabúľ v hodnote viac ako 20.000 eur zabezpečila miestna firma, ktorá takto označila všetkých päť vjazdov do mesta.



Ako informuje webová stránka mesta, vizuálnu, ako i technickú stránku diela zastrešoval Peter Kováčik so svojím tímom. "Chceli sme vyrobiť tabule s 3D efektom, to znamená, že sa postupne vyrábali jednotlivé vrstvy. Prvú tvoria Horehronské múzeum, mestský úrad, Dom piaristov, erb mesta a rok 1380, keď kráľ Ľudovít Veľký udelil vtedajšej osade Brezno mestské výsady," vysvetlil autor s tým, že na druhej platni sa nachádzajú rímskokatolícky kostol, evanjelický a zvonica.



Podľa mestskej architektky Barbory Halásovej tabule z nehrdzavejúcej ocele so štylizovanými dominantami mesta sú z vnútornej strany osvetlené LED pásikmi, čím sa zvýrazňuje ich tretí rozmer. Okrem informačnej funkcie plnia predovšetkým estetickú, ktorú znásobí výsadba kvetov.