Brezno ide do nového roka s prorozvojovým rozpočtom bez zvýšenia daní

Brezno 28. decembra (TASR) - Rozpočet mesta Brezno na budúci rok je prorozvojový, investičný so zachovaním všetkých služieb, dotácií a podpory pre obyvateľov. Tak ho charakterizoval primátor Tomáš Abel s tým, že návrh rozpočtu na rok 2025 mestskí poslanci schválili na decembrovom zasadnutí jednohlasne.



Hoci je finančná situácia samospráv na Slovensku zložitá, ako vyplýva z predloženého materiálu, Breznu sa podarilo zostaviť vyrovnaný rozpočet v objeme okolo 31 miliónov eur. So zvyšovaním daní nepočíta.



"Zo zákona zvyšujeme len poplatok za komunálny odpad, pretože do neho musíme preniesť skutočné výdavky, ktoré s odpadom máme. Opätovne preto prosím všetkých obyvateľov, aby sme čo najviac separovali, pretože čím viac budeme triediť, tým nižšie poplatky za odpad môžeme mať. V iných mestách sa už dnes pohybujú okolo 70 až 80 eur, u nás tento poplatok neprevýši ročnú sadzbu 38 eur," zdôraznil primátor na sociálnej sieti.



Mesto bude investovať do opráv ciest, chodníkov a okrem rozbehnutej rekonštrukcie plavárne sa chce následne pustiť do výstavby kúpaliska. Po rokoch plánuje aj obnovu mestského úradu, knižnice a historickej radnice na námestí.



"Postavíme 650-metrovú lávku na cyklotrase Brezno-Valaská, pokračujeme vo výstavbe kontajnerových stojísk, nových cyklochodníkov na uliciach Fraňa Kráľa a Pionierska, obnovíme a kúpime ďalšiu techniku pre Technické služby. Ideme do výstavby priemyselného parku Rohozná, vodnej nádrže Banisko i domu smútku. Zrealizujeme chodníkové prepojenie starého a nového Mazorníka, výstavbu ďalších nových bytov v areáli bývalých kasární. Máme rozpracovaných množstvo ďalších menších projektov, ktoré mesto posunú vpred a zvýšia kvalitu života našich obyvateľov," zhrnul Abel.



Samospráva má tiež v pláne výstavbu fotovoltických elektrární, vlastnú živočíšnu a rastlinnú výrobu pre školy a škôlky a jej zámerom je i väčšia podpora športu na školách.



"Tento rok sme zvládli lepšie, ako sme očakávali. Snažili sme sa, aby sa kvalita života obyvateľov nášho mesta zlepšovala," uzavrel brezniansky primátor.