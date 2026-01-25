< sekcia Regióny
Brezno investuje do obnovy školských budov
Autor TASR
Brezno 25. januára (TASR) - Breznianska samospráva investuje do obnovy školských budov a jednou z nich je aj Základná škola (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Karola Rapoša. Akustickou úpravou prešla školská jedáleň a chodby zasa modernizáciou. Ako na sociálnej sieti oznámil primátor Tomáš Abel, pripravujú tiež investíciu na riešenie havarijného stavu strechy a strešných konštrukcií nad šatňami pri telocvičniach, kde mesto získalo od ministerstva školstva dotáciu zhruba 170.000 eur. Avizoval aj ďalšie projekty.
Hlavným impulzom obnovy jedálne bola podľa riaditeľky školy Evy Skačanovej nadmerná hlučnosť počas obedov. Pred niekoľkými rokmi priestory jedálne rozšírili pre narastajúci počet stravujúcich sa žiakov a z hygienických dôvodov odstránili pôvodné drevené obloženie stien. Tieto zmeny však priniesli nežiaduci efekt.
„Väčší otvorený priestor, holé povrchy a vyšší počet detí spôsobili výraznú ozvenu a celkový hluk, ktorý znižoval komfort pri stravovaní. Vďaka tejto prerábke je dnes atmosféra v jedálni oveľa pokojnejšia a pohodu pri obedovaní oceňujú žiaci i kolegovia,“ vysvetlila na webe mesta Skačanová.
V jedálni nainštalovali stropné akustické panely, ktoré pohlcujú zvuk a výrazne znižujú ozvenu. Súčasťou prác bola obnova zastaranej a poruchovej elektroinštalácie a osadenie nových svetelných panelov, ktoré zlepšili kvalitu osvetlenia. Zároveň upravili časť povrchov tak, aby lepšie tlmili hluk.
Počas zimných prázdnin stihli obnoviť aj podlahu na prvom poschodí v časti tried druhého stupňa. Podľa riaditeľky išlo o technologicky náročnejšie práce, ktoré zahŕňali odstránenie starej krytiny, čistenie povrchu od zvyškov asfaltu, vyspravenie nerovností a vyrovnanie podlahy nivelačnou vrstvou. Následne došlo k lepeniu novej podlahovej krytiny.
„Počas jarných prázdnin chceme dokončiť obnovu podlahy na prvom poschodí v časti tried prvého stupňa a postupne obnoviť nátery na chodbách. Cieľom je vytvoriť estetické prostredie doplnené o oddychové zóny pre žiakov. Ak to finančné možnosti dovolia, plánujeme pokračovať i v zlepšovaní technického vybavenia učební,“ dodala riaditeľka školy.
Ako doplnil Abel, mesto tiež pripravuje investície do strechy a vybavenia jedálne v ZŠ s MŠ Pionierska 2 a projektovú dokumentáciu na obnovu školy na Ulici MPČĽ Mazorníkovo, ako aj projekt na rekonštrukciu a nadstavbu Základnej umeleckej školy v Brezne.
Ako doplnil Abel, mesto tiež pripravuje investície do strechy a vybavenia jedálne v ZŠ s MŠ Pionierska 2 a projektovú dokumentáciu na obnovu školy na Ulici MPČĽ Mazorníkovo, ako aj projekt na rekonštrukciu a nadstavbu Základnej umeleckej školy v Brezne.