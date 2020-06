Kolaudáciu novej vyhliadkovej veže plánuje Brezno počas prázdnin

Brezno 8. júna (TASR) – Počas letnej sezóny by sa obyvatelia a návštevníci Brezna mali dočkať otvorenia vyhliadkovej veže v lokalite Banisko na vrchole Horné lazy. Turistická rozhľadňa má patriť s takmer 40 metrami medzi najvyššie na Slovensku. Informoval o tom brezniansky magistrát a zdôraznil, že turistom ponúkne panoramatický výhľad na Nízke Tatry a Horehronské podolie.



"V Brezne pribudne ďalšia dominanta, ktorá priláka do regiónu opäť viac návštevníkov, a my sme radi, že jedna z najvyšších veží na Slovensku bude stáť práve nad naším mestom," konštatoval primátor Tomáš Abel.



Ešte koncom minulého roka sa na Horných lazoch podarilo osadiť kotvenie veže, ďalšie práce však vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky a zákaz prepravy tovarov medzi krajinami počas pandémie obnovili až v máji. Dodávateľ stavby v súčasnosti preváža jednotlivé diely spodnej konštrukcie, ktoré na vrchole postupne skladá a betónuje. Následne zmontuje ďalšie časti veže, ktoré na miesto dopravia vrtuľníkom. Tento spôsob výstavby budú môcť Brezňania v najbližších dňoch sledovať naživo.



"Pre občanov vytvoríme možnosť sledovania tohto procesu, ale len za dodržania bezpečnostných podmienok, ktoré spresňujeme s leteckou spoločnosťou. Už teraz však chcem verejnosť poprosiť o rešpektovanie zákazu pohybu po stavenisku pri prevážaní materiálu, a to tak na lúke, ako i na mieste budúcej veže," zdôraznil riaditeľ Technických služieb Brezno Lukáš Jeremiáš na webovej stránke mesta s tým, že presný termín leteckého transportu konštrukcie bude známy len pár dní pred realizáciou.



Kolaudácia stavby je v pláne počas prázdnin. Nová atrakcia nad Breznom bude prístupná celoročne. V lete pešo po pripravovanom náučnom chodníku, prípadne na bicykli po vyznačenej cyklotrase, v zime po upravených bežkárskych tratiach.



Investorom projektu je mesto a na stavbe za takmer 440.000 eur sa finančne podieľa i Banskobystrický samosprávny kraj.