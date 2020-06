Kontajnerové stojiská v Brezne by mali byť na čipy

Brezno 25. júna (TASR) – Horehronská metropola sa ešte pred piatimi rokmi rozhodla vybudovať kontajnerové stojiská na odpad, uzamykateľné oplotené objekty, aby sa do nich nedostali nepovolané osoby. Chcela tak zabrániť znečisťovaniu okolia, chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a udržiavať čistotu na sídliskách. Technické služby (TS) mesta Brezno v týchto dňoch prichádzajú pre obyvateľov s novinkou a na Ulici MPČĽ menia klasický zámok za elektronický. Obyvatelia ich tak odomknú už len čipovým kľúčom.



"Ide o prvé stojisko, kde skúšame, ako to funguje. Na základe skúseností sa rozhodneme, či v tom budeme pokračovať alebo hľadať niečo iné. Čipy budú umiestnené v rámci samotných vchodov, ale do budúcna je predpoklad, že každá domácnosť by mala mať namiesto kľúča čip, ktorý bude viacúčelový. Snažíme sa o to, aby ich bolo možné použiť napríklad na otváranie vchodových dverí," informoval o tom riaditeľ TS Lukáš Jeremiáš na webovej stránke mesta.



V Brezne je 35 kontajnerových stojísk a podľa Jeremiáša v tomto roku by mali pribudnúť ďalšie štyri na Malinovského a Clementisovej ulici.