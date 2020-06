Kontajnery na šatstvo plnia ľudia v Brezne aj komunálnym odpadom

Brezno 9. júna (TASR) – V nádobách na zber nepotrebného šatstva v Brezne často končí stavebný a komunálny odpad. Ak sa tento stav nezlepší, firma, ktorá službu pre mesto zabezpečuje, pripúšťa odchod. Upozorňuje na to brezniansky magistrát a vyzýva občanov, ktorí spozorujú podobné konanie, aby kontaktovali mestskú políciu. Zároveň žiada všetkých o disciplinovanosť.



"Medzi ľuďmi je veľa oblečenia a nie je to kam dávať. Na základe ich záujmu sme sa snažili hľadať riešenie a aspoň čiastočné sme našli práve vo forme týchto kontajnerov. Obyvatelia sa majú možnosť ekologicky zbaviť nepotrebného šatstva," konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel.



Mesto pred viac než rokom uzavrelo zmluvu so spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na zber použitého oblečenia, obuvi a textilu. Firma v uliciach Brezna rozmiestnila 16 kontajnerov, ktorých obsah pravidelne zbiera a recykluje. Buď ho ekologicky likviduje, alebo využíva na komerčné účely, pričom deklaruje, že profit z exportu používa na podporu a financovanie charitatívnych a sociálnych projektov rozvojových krajín. Obyvatelia tak môžu darovať šatstvo, ktoré už nepoužívajú, na dobrý účel.



Podľa Abela dopyt po tejto službe bol zo strany obyvateľov veľký, preto je pre mesto zarážajúce, že sa množia prípady, keď niektorí ľudia do kontajnerov na textil vhadzujú bežný komunálny i stavebný odpad, čím znehodnocujú oblečenie.



"Spoločnosť Humana mestu poskytla kontajnery zdarma a zdarma vykonáva ich vývoz. Buďme preto disciplinovaní, zberom pomáhame sebe, pretože nemusíme skladovať, čo nepotrebujeme, a zároveň prispievame na charitatívne účely," zdôrazňuje na webe mesta Janka Lemberková, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa breznianskeho magistrátu.



Do kontajnerov je možné vhadzovať použité oblečenie, spárovanú obuv, záclony, deky, uteráky, posteľné obliečky, kožené či kožušinové výrobky. Ak Brezňania nebudú zodpovednejší, môže sa podľa magistrátu stať, že z ich ulíc kontajnery na textil vymiznú.