Brezno kúpi nemocnicu, plánuje v nej zariadenie sociálnych služieb

Brezno 20. mája (TASR) - Objekt starej nemocnice na Rázusovej ulici v Brezne kúpi mesto od nemocnice za 290.000 eur. Rozhodli o tom tento týždeň poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí jednohlasne schválili tento zámer primátora Tomáša Abela. Mesto tam plánuje vybudovať ďalšie zariadenie sociálnych služieb, napríklad domov pre seniorov alebo denný stacionár, ktoré nutne potrebuje, aby uspokojilo dopyt obyvateľov.



Ako pre TASR konštatoval Abel, budova starej nemocnice sa už roky nevyužíva a pomaly chátra. Hoci ju vlastník viackrát ponúkal na predaj cez verejno-obchodnú súťaž, nikto nemal záujem.



"S kolegami poslancami sme si urobili obhliadku stavu priestorov a rozhodli sme sa, že ju kúpime. Je to vynikajúca nehnuteľnosť práve pre nejaké sociálne zariadenie, výborná poloha a pekné prostredie s parkom. Myslím si, že sme vyrokovali priaznivú cenu," zdôraznil brezniansky primátor s tým, že do príprav nového projektu sa chcú pustiť čo najskôr.



"Dnes evidujeme skupinu asi 200 ľudí, ktorí majú záujem o podobné zariadenie, ale my im nevieme vyhovieť. Ak by malo kapacitu okolo 40 ľudí, je okamžite plné," dodal Abel.



Mesto kúpi objekt starej nemocnice z vlastných zdrojov, na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb plánuje použiť externé zdroje, hlavne z eurofondov.