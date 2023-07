Brezno kupuje bývalý internát na Mazorníkove, vybuduje v ňom byty

Brezno 1. júla (TASR) - Mesto Brezno odkúpi od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) niekdajší internát učilišťa na sídlisku Mazorníkovo. Rekonštrukciou objektu tam chce vybudovať nové byty pre mladé rodiny. Odpredaj nehnuteľnosti za približne 150.000 eur schválili na sobotňajšom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK krajskí poslanci. Informovali o tom primátor Brezna a poslanec BBSK Tomáš Abel a predseda kraja Ondrej Lunter.



"Verím, že byty, ktoré tu môžeme vybudovať, budú slúžiť práve mladým rodinám ako štartovacie byty. Dispozične sa táto budova na tento zámer hodí," uviedol Abel s tým, že hlavným cieľom je poskytnúť rodinám príležitosť zostať žiť v meste Brezno. V bývalom internáte by podľa jeho slov mohlo vzniknúť asi 40 nových bytov.



Krajskí poslanci v sobotu schválili odpredaj nevyužívaného internátu pre mesto Brezno za približne 150.000 eur, čo predstavuje polovicu hodnoty nehnuteľnosti stanovenej znaleckým posudkom. BBSK v minulosti už na mesto presunul za symbolické euro i okolité pozemky. Konkrétne náklady potrebné na rekonštrukciu internátu samospráva zatiaľ nepozná.



"V prvom rade bolo pre nás dôležité získať tento majetok do vlastníctva. Po tom, ako sa uskutoční tento prevod, môžeme spracovať projektovú dokumentáciu, ktorá nám povie cenu rekonštrukcie tejto budovy," skonštatoval pre TASR Abel s tým, že projekt by chceli rekonštruovať z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.



BBSK verí, že zvýhodnená cena za predaj internátu pomôže mestu ponúknuť obyvateľom Horehronia cenovo dostupné bývanie. "Tento internát je už 15 rokov nevyužívaný a je už v dosť žalostnom stave. Opakovali sme rôzne verejné súťaže, kde sme sa pokúšali tento objekt odpredať, ale neúspešne," priblížil Lunter s tým, že vďaka predaju do rúk mesta bude internát v budúcnosti slúžiť na verejnoprospešné účely.



Na sídlisku Mazorníkovo mesto Brezno už v súčasnosti realizuje výstavbu nájomného domu za takmer šesť miliónov eur. Nachádzať sa v ňom bude 96 bytov, záujem o bývanie v meste je však veľký. "Ak by sme aj tento internát zrekonštruovali v krátkej dobe, tak ho vieme ihneď obsadiť našimi obyvateľmi. Mesto Brezno momentálne eviduje viac ako 200 žiadateľov o byt," dodal Abel.