Brezno má od 1. februára nového okresného riaditeľa Jozefa Oravkina

Brezno 31. januára (TASR) – Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Brezne má nového riaditeľa. Od 1. februára sa ním stane Jozef Oravkin, ktorého do tejto funkcie vymenoval prezident HaZZ Pavol Mikulášek. Informovalo o tom Prezídium HaZZ na sociálnej sieti.



Oravkin je v zbore od roku 2002, keď nastúpil na Okresné riaditeľstvo (OR) HaZZ v Brezne. Pôsobil vo viacerých funkciách ako samostatný odborný inšpektor, hasič záchranár, operačný dôstojník a veliteľ družstva. V roku 2021 ho vymenovali na zastupovanie nadriadeného veliteľa hasičskej stanice v Závadke nad Hronom a 1. februára 2022 na zastupovanie nadriadeného riaditeľa OR HaZZ v Brezne.