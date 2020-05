Brezno: Magistrát opäť otvoril klientske centrum v Brezne

Brezno 4. mája (TASR) – Mestský úrad v Brezne od pondelka opäť otvoril svoje klientske centrum. K dispozícii je v čase od pondelka do stredy, od 8.00 do 11.00 h, keď funguje aj pokladnica a matrika. Stále však treba dodržiavať príslušné opatrenia. Informuje o tom brezniansky magistrát s tým, že ak majú občania možnosť a nie je to nevyhnutné, nech so zamestnancami úradu komunikujú radšej elektronicky.



Ako uviedla vedúca útvaru primátora Dominika Predajnianska, zamestnanci sú chránení ochrannými plexisklami a vybavení ochrannými prostriedkami ako rúškami, respirátormi, rukavicami a dezinfekciou na ruky. Vstup do klientskeho centra je obmedzený na jednu osobu na 25 štvorcových metrov. Pri vstupe do budovy úradu poriadková služba občanom meria teplotu.



Klientske centrum ponúka služby ako overovanie podpisov, prihlásenie na trvalý či prechodný pobyt, číslovanie stavieb, predaj štátnych rybárskych lístkov, vydávanie osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie či ohlasovaciu povinnosť prevádzkového času.



V rámci opatrení v súvislosti s novým koronavírusom mestský úrad od 18. marca pre verejnosť zatvorili. Pracovníci všetkých odborov však príslušnú agendu zabezpečovali. Nevyhnutné úradné záležitosti mohli občania vybaviť po telefonickom dohovore alebo emailom. Na doručovanie písomností mohli pri vstupe do úradu využiť špeciálnu poštovú schránku, ktorá je naďalej k dispozícii.



Podľa Predajnianskej vzhľadom na okolnosti súvisiace s novým koronavírusom majú zamestnanci dočasne skrátený pracovný úväzok na 30 hodín týždenne, preto v piatky nepracujú a mestský úrad je zatvorený.