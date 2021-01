Brezno na očkovanie vyzýva nielen zdravotníkov, ale aj seniorov

Brezno 26. januára (TASR) – Ochorenie COVID-19 prekonalo približne dvesto zamestnancov Nemocnice s poliklinikou v Brezne, ktorá zamestnáva viac než 600 ľudí. Informoval o tom horehronský magistrát na svojej webovej stránke s tým, že podľa hovorcu breznianskej nemocnice Karola Vojtka pracovníci nemocnice majú o očkovanie záujem.



Podľa neho sa zamestnanci rozhodujú na základe svojich skúseností a tiež zdravotného stavu. Doteraz žiadnu vážnejšiu reakciu nezaznamenali. Zaočkovali všetkých ľudí, ktorí sa nahlásili a zdravotný stav im to umožnil. S vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 začali aj mimo nemocnice, a to u pracovníkov a klientov zariadení domovov sociálnych služieb.



„Na tento účel nám dodali vakcíny pre 500 osôb. Ak by sa nám zvýšili, budeme očkovať osoby pracujúce v kritickej infraštruktúre, teda vojakov, policajtov, hasičov a pod. V zabehnutej fáze budeme pokračovať v ďalšie dni, keď nám majú dodať vakcíny pre ďalších 500 ľudí. Z našej strany budeme robiť všetko preto, aby náš región bol na báze dobrovoľnosti zaočkovaný čo najskôr," dodal Vojtko.



Ako na sociálnej sieti pripomenul primátor Brezna Tomáš Abel, na očkovanie sa od 1. februára môžu prihlasovať okrem zdravotníckych pracovníkov, študentov zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnancov zariadenia sociálnych služieb, terénnych sociálnych pracovníkov alebo zamestnancov nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby prichádzajúcich do kontaktu s pacientom, i osoby vo veku 75 rokov a viac.



„Ak by sa nám vakcíny zvýšili, napríklad preto, že sa niekto na očkovanie nedostavil, budeme očkovať prednostne hospitalizované osoby vo veku minimálne 65 rokov a ľudí so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko priebehu ochorenia COVID-19," konštatoval Abel.



Brezno cez víkend otestovalo počas skríningu 8171 obyvateľov, z ktorých bolo 59 pozitívnych, čo predstavuje pozitivitu 0,73 percenta.