Brezno investovalo do obnovy komunikácií viac než 180.000 eur

Brezno 16. novembra (TASR) – Viac než 180.000 eur stála v tomto roku mestskú pokladnicu Brezna rekonštrukcia miestnych komunikácií. Skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry vedenie breznianskej samosprávy považuje za kľúčové a plánuje v nej pokračovať aj v budúcej stavebnej sezóne. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že za necelé dva mesiace sa podarilo opraviť takmer 6000 štvorcových metrov najviac poškodených miestnych komunikácií.



V polovici septembra začalo mesto prostredníctvom vysúťaženej firmy s rekonštrukciou asfaltových povrchov na uliciach, ktoré boli vyhodnotené ako najfrekventovanejšie a zároveň najpoškodenejšie.



"Uvedomujeme si nevyhovujúci stav niektorých komunikácií. Od občanov pravidelne dostávame podnety týkajúce sa stavu ciest v meste a je našou snahou postupne im vyhovieť," konštatoval primátor horehronskej metropole Tomáš Abel.



V prvej fáze došlo k celoplošnému frézovaniu ciest a chodníkov vo vytypovaných lokalitách a následnému postreku spojovacím asfaltom. V niektorých častiach zhotoviteľ pristúpil aj k čiastočnej oprave podložia a odstráneniu či doplneniu cestného obrubníka. Samotné asfaltovanie prišlo na rad začiatkom októbra.



Podľa Veroniky Kabátovej z investičného odboru magistrátu, práce sa síce uskutočňovali pomalšie, no všetko sa stihlo načas, a to ešte pred oficiálnym termínom dokončenia.



Hotové dielo v hodnote viac než 180.000 eur odovzdali do užívania v uplynulých dňoch. Ide o parkoviská na Ulici MPČĽ, časť chodníkov na Rázusovej a ČSA, prepoj medzi Moyzesovou a Vránskeho ulicou, príjazdovú cestu k bytovke v Podkoreňovej, chodníky na Sekurisovej, Sládkovičovej a Fučíkovej ulici, parkovisko a cestu na Nálepkovej a chodníky na sídlisku ŠLN. Ďalšie plánované opravy komunikácií prídu na rad v najbližšej stavebnej sezóne.