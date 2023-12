Lesníci v Brezne začali na námestí s predajom vianočných stromčekov

Brezno 5. decembra (TASR) - Mestskí lesníci v Brezne začali v utorok na Námestí gen. M. R. Štefánika s predajom vianočných stromčekov, ktoré vypestovali špeciálne pre sviatky vo svojej lesnej škôlke. Informovala o tom samospráva na svojom webe.



"K dispozícii máme približne 350 kusov s tým, že časť stromčekov umiestnime na úradoch, v školách, škôlkach alebo v rôznych iných mestských budovách a inštitúciách," konštatoval riaditeľ Lesov mesta Brezno Ján Lukáč. Stromčeky vypestovali na plantáži v škôlkarskom stredisku Michalová.



V tohtoročnej ponuke sú okrem jedle bielej, kaukazskej a srienistej aj smrek biely a pichľavý. Verejnosť si ich môže kúpiť počas pracovných dní od 10.00 do 17.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h až do vypredania zásob. Ceny sa pohybujú v rozmedzí od 14 do 25 eur v závislosti od výšky, druhu a kvality stromčeka. Výnos z predaja lesníci tak, ako každý rok použijú na dobročinný účel a na skrášlenie mestských priestranstiev.