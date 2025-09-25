< sekcia Regióny
V Brezne pripravili podujatie s názvom Pamäť v kameni
Hosťom podujatia bude historička Ivica Krištofová, ktorá vo svojej prednáške priblíži bohatú architektonickú tvárnosť historického centra mesta Brezno.
Autor TASR
Brezno 25. septembra (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne sa aj v tomto roku zapája do podujatí Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci nich pripravilo pre milovníkov histórie a architektúry podujatie s názvom Pamäť v kameni, ktoré sa koná vo štvrtok o 16.30 h v Meštianskom dome. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Naším cieľom je nielen vzbudiť záujem o dejiny a architektúru mesta, ale tiež ukázať, že pamiatky nie sú len nemými svedkami minulosti, ale stále živou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Návštevníci sa dozvedia, aké architektonické slohy sa v meste nachádzajú, ako sa formovali v priebehu stáročí a aké príbehy nesú stavby, ktoré dodnes spoluvytvárajú jedinečný charakter Brezna,“ priblížila Škorváneková.
