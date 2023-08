Horehronské múzeum chystá prehliadku unikátnej technickej pamiatky

Brezno 17. augusta (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne organizuje v závere letných prázdnin komentovanú prehliadku unikátnej technickej pamiatky svojho druhu na Slovensku - mangľa na konský pohon. Podujatie Keď u Roštárov mangľovali sa uskutoční 24. augusta o 16.00 h v breznianskej roľnícko-remeselníckej usadlosti na Rázusovej ulici, kde sa pamiatka nachádza. TASR o tom vo štvrtok informovala Martina Ťažká z múzea.



Verejnosť bude mať možnosť nahliadnuť do útrob najväčšej "žehličky", oboznámiť sa s jej funkciou a významom pre Brezňanov a ľudí zo širokého okolia. Ako Ťažká pripomenula, od roku 2019 prešla reštaurátorským procesom aj vďaka finančnej pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja a ministerstva kultúry.



Rodina Roštárovcov sa nezmazateľne zapísala do breznianskych hospodárskych i spoločenských dejín dlhoročnou prevádzkou modrotlačiarskej dielne a mangľa. Prevádzku ľudovej mangľovne sa im podarilo udržať až do 60. rokov minulého storočia. V súčasnosti je táto technická pamiatka jednou z expozícií Horehronského múzea.