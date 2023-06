Na Banisku pribudol vodný mlyn, je súčasťou projektu Brány do sveta

Brezno 27. júna (TASR) – Lokalita Banisko v Brezne sa pre návštevníkov stáva čoraz viac atraktívnejšou lokalitou. Pri prechádzkach prírodou môžu najnovšie obdivovať vodný mlyn. Moderná inštalácia mlyna navrhnutá pre tento konkrétny priestor je súčasťou rozsiahleho projektu Brány do sveta, ktorým horehronská metropola bojuje o titul Mesto kultúry 2024.



Ako informovala samospráva na svojom webe, autorom diela je absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici Šimon Kern. "Pod vedením svojho pedagóga, akademického maliara, člena a garanta umeleckej rady projektu profesora Miroslava Broosa, spoločne priniesli nové možnosti pre prírodné dielo, ktoré na základe tečúcej vody poháňa mlyn a ten následne vytvára elektrickú energiu a samotný mlyn osvecuje," priblížilo mesto.



Dielo na Banisku má svoje opodstatnenie a históriu. "V lokalite sa nachádzajú hrazdené stavby, kedysi patriace roľníckej škole, ktorá v minulosti prevádzkovala svoj mlyn. Chceli sme oživiť tento historický skvost v inej podobe, a to v novej minimalistickej a modernej inštalácii. Snažíme sa docieliť, aby Brezno otvorilo brány inováciám umeleckých žánrov a tiež priniesť nový kultúrny nádych, možno aj nepoznaným miestam nášho mesta," konštatovala koordinátorka projektu Brány do sveta Paulína Vlčková.



Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.