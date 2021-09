Cestujúci v Brezne už môžu využívať novú budovu autobusovej stanice

Brezno 17. septembra (TASR) – V horehronskej metropole v piatok otvorili objekt modernej autobusovej stanice, ktorá susedí so železničnou. TASR o tom informovala Dominika Predajnianska z breznianskeho mestského úradu.



Brezňania a návštevníci mesta doposiaľ využívali iba nástupištia, samostatná budova autobusovej stanice, kde by boli čakáreň, dopravná kancelária, infocentrum či toalety, tam doteraz však nebola. Autobusovú stanicu v Brezne vybudovala Slovenská autobusová doprava Zvolen, ktorá patrí medzi najväčších dopravcov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Predajnianska ďalej uviedla, že do Brezna denne prichádza približne 200 autobusov nielen s domácim obyvateľstvom, ale i s turistami.



Cestujúci tak môžu využívať modernú staničnú budovu, v ktorej nájdu okrem dopravnej kancelárie aj priestory na občerstvenie. Sú to kaviareň, wifi zóna s internetom, informačná tabuľa s príchodmi a odchodmi autobusov a moderné toalety s bezbariérovým prístupom pre zdravotne postihnutých.