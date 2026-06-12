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Brezno odovzdalo 96 nových nájomných bytov
Nový dom s 96 bytovými jednotkami od júla poskytne moderné, kvalitné a cenovo dostupné bývanie desiatkam rodín a jednotlivcov.
Autor TASR
Brezno 12. júna (TASR) - Mesto Brezno v piatok odovzdalo nový nájomný bytový dom na sídlisku Mazorníkovo, ktorý predstavuje najväčší projekt nájomného bývania realizovaný samosprávou za posledných 25 rokov. Nový dom s 96 bytovými jednotkami rozšíri mestský bytový fond a od júla poskytne moderné, kvalitné a cenovo dostupné bývanie desiatkam rodín a jednotlivcov.
„Podarilo sa nám úspešne dokončiť najväčší bytový projekt v Brezne za posledné štvrťstoročie. Stálo nás to veľa úsilia a počas realizácie sme sa museli popasovať s množstvom prekážok, od pandémie až po prudký rast cien stavebných materiálov. Dnes je výsledkom nový domov pre desiatky rodín a jednotlivcov. Práve dostupné bývanie je jedným z najdôležitejších predpokladov pre to, aby mladí ľudia zostávali žiť v našom meste a budovali si tu svoju budúcnosť,“ zdôraznil primátor Tomáš Abel.
Nový bytový dom vznikol ako súčasť dlhodobej bytovej politiky mesta, ktorej cieľom je vytvárať podmienky pre dostupné bývanie a stabilizovať mladé rodiny v regióne. Ponúka 96 bytov stredného štandardu, z toho desať jednoizbových, 42 dvojizbových, 37 trojizbových a sedem štvorizbových bytov. Všetky bytové jednotky disponujú balkónom alebo terasou.
Výstavba bytového domu sa začala v roku 2021 a výrazne ju ovplyvnil vznik mimoriadnej situácie z dôvodu zosuvu svahu, následky pandémie či bezprecedentný nárast cien stavebných materiálov. Projekt bol financovaný kombináciou viacerých zdrojov. Kľúčovým partnerom bol Štátny fond rozvoja bývania, ktorý poskytol zvýhodnený úver na realizáciu stavby, a významnú časť financovania zabezpečila aj dotácia ministerstva dopravy. Na financovaní sa podieľalo aj samotné mesto prostredníctvom vlastných rozpočtových zdrojov. Celková hodnota investície dosiahla takmer 10 miliónov eur.
Po úspešnom ukončení kolaudačných a administratívnych procesov radnica postupne uzatvára nájomné zmluvy s budúcimi nájomníkmi. Prví sa budú môcť do nových bytov nasťahovať od júla.
Podľa primátora bol o bývanie v novom bytovom dome mimoriadny záujem, mesto evidovalo viac ako 300 žiadostí. Mestské zastupiteľstvo preto schválilo poradovník žiadateľov na základe individuálneho posúdenia jednotlivých prípadov.
„Teší ma vysoký záujem o bývanie v našom meste. Je to pre nás jasný signál, že pokračovať v bytovej výstavbe má zmysel,“ dodal Abel.
„Podarilo sa nám úspešne dokončiť najväčší bytový projekt v Brezne za posledné štvrťstoročie. Stálo nás to veľa úsilia a počas realizácie sme sa museli popasovať s množstvom prekážok, od pandémie až po prudký rast cien stavebných materiálov. Dnes je výsledkom nový domov pre desiatky rodín a jednotlivcov. Práve dostupné bývanie je jedným z najdôležitejších predpokladov pre to, aby mladí ľudia zostávali žiť v našom meste a budovali si tu svoju budúcnosť,“ zdôraznil primátor Tomáš Abel.
Nový bytový dom vznikol ako súčasť dlhodobej bytovej politiky mesta, ktorej cieľom je vytvárať podmienky pre dostupné bývanie a stabilizovať mladé rodiny v regióne. Ponúka 96 bytov stredného štandardu, z toho desať jednoizbových, 42 dvojizbových, 37 trojizbových a sedem štvorizbových bytov. Všetky bytové jednotky disponujú balkónom alebo terasou.
Výstavba bytového domu sa začala v roku 2021 a výrazne ju ovplyvnil vznik mimoriadnej situácie z dôvodu zosuvu svahu, následky pandémie či bezprecedentný nárast cien stavebných materiálov. Projekt bol financovaný kombináciou viacerých zdrojov. Kľúčovým partnerom bol Štátny fond rozvoja bývania, ktorý poskytol zvýhodnený úver na realizáciu stavby, a významnú časť financovania zabezpečila aj dotácia ministerstva dopravy. Na financovaní sa podieľalo aj samotné mesto prostredníctvom vlastných rozpočtových zdrojov. Celková hodnota investície dosiahla takmer 10 miliónov eur.
Po úspešnom ukončení kolaudačných a administratívnych procesov radnica postupne uzatvára nájomné zmluvy s budúcimi nájomníkmi. Prví sa budú môcť do nových bytov nasťahovať od júla.
Podľa primátora bol o bývanie v novom bytovom dome mimoriadny záujem, mesto evidovalo viac ako 300 žiadostí. Mestské zastupiteľstvo preto schválilo poradovník žiadateľov na základe individuálneho posúdenia jednotlivých prípadov.
„Teší ma vysoký záujem o bývanie v našom meste. Je to pre nás jasný signál, že pokračovať v bytovej výstavbe má zmysel,“ dodal Abel.