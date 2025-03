Brezno otvorilo kompostáreň, na výstavbu získalo 2,4 mil. eur

Brezno 31. marca (TASR) - V Brezne otvorili v pondelok novú kompostáreň s modernými technológiami, ktorá ročne spracuje 3500 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Mestu to umožní lepšie separovať a spracovať tento odpad na ďalej využiteľný kompost pre potreby obyvateľov i na potrebné úpravy mestskej zelene.



Ako informoval brezniansky primátor Tomáš Abel, snahou mesta je v súlade s platnou legislatívou zabezpečiť v rámci zberu komunálneho odpadu vyseparovanie biologicky rozložiteľných zložiek kuchynského komunálneho odpadu z rodinných a bytových domov a ich následnú ekologickú likvidáciu.



„Vďaka dôkladnej separácii sa zníži percento biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ktorý sa skládkuje a likviduje na miestnej skládke, čím sa mestu znížia poplatky za jeho uloženie. Ušetrené financie následne pokryjú navýšenie cien za prepravu odpadu,“ vysvetlil Abel.



Na výstavbu vlastnej modernej kompostárne, ako i stroje a technológiu získalo mesto nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške takmer 2,4 milióna eur, povinné spolufinancovanie ho vyšlo na zhruba 606.000 eur.



Zber kuchynského odpadu, ako napríklad zvyšky jedál a potravín z domácností, ovocia a zeleniny, zvyšky pečiva či obilnín, zabezpečia technické služby prostredníctvom zberných nádob vo všetkých stojiskách pri bytových domoch. Zbierať a zvážať do kompostárne ho plánujú dvakrát do týždňa.



„Počas dočasnej prevádzky budeme zbierať tento odpad z našich kontajnerových stojísk, ktorých máme v meste 51, teda z hnedých nádob. Chcem pochváliť našich obyvateľov, pretože už vlani sa podarilo vyzbierať 138 ton kuchynského odpadu a bol v takej kvalite, ako sa požaduje, teda nenachádzali sa tam žiadne plasty. Zložku kuchynského odpadu v rámci komunálneho odpadu sa budeme snažiť zvýšiť a zlepšiť kvalitu jeho zberu, po skúšobnej prevádzke už aj s rodinnými domami. Našim obyvateľom budeme rozdávať na to určené nádoby,“ dodal Abel.



Výsledným procesom kompostovania je kvalitné organické hnojivo, ktoré je najvhodnejšie pre pestovanie rastlín. Kompost obohacuje pôdu o živiny, udržiava vlhkosť, chráni pôdu pred okysličením a zlepšuje zakorenenosť rastlín.



Modernú kompostáreň na Horehroní začali stavať koncom roka 2022. Nachádza sa za bývalou mliekarňou a súčasnou betonárkou na Mliekarenskej ulici. Ide o lokalitu, ktorá je v územnom pláne Brezna určená na funkciu priemyselnej výroby a je dostatočne vzdialená od najbližšej obytnej zóny.