Brezno plánuje do konca roka vybudovať ďalšie parkovacie miesta

Brezno 3. novembra (TASR) - Technické služby (TS) mesta Brezno aj v tomto roku pokračujú v rozširovaní a rekonštruovaní odstavných plôch. Pred bytovým domom na Ulici Fraňa Kráľa v októbri odovzdali do užívania ďalších desať parkovacích miest vrátane jedného miesta vyhradeného pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Informovala o tom breznianska samospráva na svojom webe.



Nové parkovisko pozostáva zo zámkovej dlažby a zatrávňovacích tvárnic, ktoré zabezpečujú dostatočnú absorpciu zrážkovej vody, čím na rozdiel od nepriepustných asfaltových povrchov čiastočne zachovávajú vodozádržnú funkciu zabratých plôch.



Do konca tohto roka TS plánujú vybudovať ešte ďalšie dve desiatky parkovacích miest na Nálepkovej ulici a aj na Ulici Fraňa Kráľa. Všetko však závisí od priaznivých poveternostných podmienok a dostatočných personálnych kapacít.



"Tlak na zvyšovanie kapacít statickej dopravy je enormný, no priestorové možnosti väčšiny samospráv sú značne obmedzené. Aj napriek týmto limitom mesto pristupuje k riešeniu parkovacej otázky aktívne a darí sa mu reagovať na požiadavky motoristov," zdôraznil magistrát.