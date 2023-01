Brezno plánuje postupne znížiť počet vyhradených parkovacích miest

Brezno 23. januára (TASR) – Napriek tomu, že Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej efektivity obsadzovania odstavných plôch radnica plánuje znížiť počet vyhradených parkovacích miest. Poplatok za ne sa po vyše desiatich rokoch zvýšil na 180 eur ročne. Informovala o tom breznianska samospráva na svojom webe.



V posledných rokoch v meste pribudlo viac ako 700 parkovacích miest a vzniklo nové centrálne parkovisko pre 84 vozidiel. Radnica sa však už dostáva k vyčerpaniu svojich možností. "Ďalšie rozširovanie by malo za následok tvrdé zásahy do existujúcej zelene, a tým by došlo k zníženiu komfortu života obyvateľov. Skutočnosť je taká, že počet vozidiel pred obytnými domami pribúda. Niekedy obyvatelia jedného bytu mali pred panelákom zaparkované jedno auto, teraz majú dve, aj tri," reagoval brezniansky primátor Tomáš Abel.



Od postupného znižovania vyhradených parkovacích miest radnica očakáva viac bezplatných. "Tak, ako v iných mestách na Slovensku ide o nadštandardnú službu pre obyvateľov, no nie je nutná," konštatoval primátor.



V Brezne je vytvorených 1372 vyhradených parkovacích miest a záujem obyvateľov o ne je veľký. Podľa informácií z úseku dopravy odboru životného prostredia a stavebného poriadku, magistrát eviduje za rok 2021 149 žiadostí a za minulý rok 101, pričom najväčší podiel tvoria žiadosti o vyhradené parkovanie pred bytovými domami. Ostatné sa týkajú parkovania na platených miestach, ktoré sú rozdelené na zóny A, B, C. Tam platí Abonentské parkovanie, Rezidentské parkovanie – podnikateľ, Parkovacia karta podnikateľa poskytujúceho ubytovacie služby.



Podmienky pridelenia vyhradených parkovacích miest pred bytovými domami definuje všeobecne záväzné nariadenie. Na základe neho pred jedným bytovým domom je možné vyhradiť maximálne 70 percent miest z ich celkového počtu, pričom päť percent je určených pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Tí majú nárok na zľavu.



Podľa mesta by jedným z riešení boli parkovacie domy, ale suma za ich vybudovanie je extrémne vysoká. Jedinou možnosťou financovania takýchto projektov sú výlučne externé zdroje.