Brezno odkúpilo bývalý internát po rokoch, plánujú revitalizáciu

Brezno 8. septembra (TASR) - Breznianska samospráva odkúpila od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a prevzala do svojho majetku bývalý internát učilišťa na Mazorníkove. Zámerom je zmeniť nevyužívanú budovu na nájomné byty, najmä pre mladé rodiny, a zrevitalizovať zanedbaný areál blízko plavárne a budúceho kúpaliska.



"Roky nám trvalo dostať tento objekt do nášho majetku. Odkúpili sme ho za výhodných podmienok a ide nám o to, aby sme celý priestor zrevitalizovali. Dnes začíname s prípravou nových bytových domov, obnovujeme plaváreň a pripravujeme výstavbu kúpaliska. Okrem tejto budovy riešime aj druhú budovu internátu, kde nám zostáva vysporiadať už len 12 bytov, 50 sme kúpili a sme väčšinovým vlastníkom," konštatoval brezniansky primátor Tomáš Abel na sociálnej sieti.



Nevyužívaný bývalý internát, ktorý bol vyhlásený za prebytočný majetok kraja, sa nepodarilo odpredať verejnou obchodnou súťažou. Stával sa terčom vandalizmu a postupne chátral. Podľa Abela roky riešili sťažnosti ľudí, či už sa to týkalo neprispôsobivých občanov alebo neporiadku v okolí.



"Na svoj chrbát sme si naložili poriadne bremeno, ale na druhej strane sa teším, pretože je to pre nás výzva, urobiť z priestoru, ktorý bol roky znehodnocovaný, niečo hodnotné pre obyvateľov tejto časti mesta i Horehronia. Vzhľadom na to, že investujeme množstvo peňazí aj do plavárne a budúceho kúpaliska, priestory chceme zrenovovať do podoby, na ktorú budú všetci hrdí," zdôraznil primátor.



Budovu bývalého internátu mala v správe Stredná odborná škola techniky a služieb a podľa riaditeľky Danky Kubušovej sa už desaťročia zaoberali otázkou, ako s ňou naložiť.



"Niekoľkokrát sme rokovali s primátorom a vedením BBSK. Teraz sme radi, že tento prebytočný majetok si prevzalo mesto a nebude ďalej chátrať. Predsa len má určitú hodnotu, je to stavba, ktorá nie je zanedbateľná aj svojimi rozmermi, preto sa tešíme, že bude mať svoje uplatnenie," dodala Kubušová.