Brezno pokračuje v cykle o tajomných bytostiach z ľudových povier

Brezno 28. októbra (TASR) – Horehronské múzeum v Brezne v sobotu (29. 10.) opäť otvára zimný cyklus podujatia "Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí", ktoré spája zážitok a odborný výklad na tému poverových bytostí. Každú sobotu až do 3. decembra môžu návštevníci spoznávať postavy, ktoré zostali zachované prostredníctvom zozbieraných a spísaných rozprávaní. TASR o tom informovala Martina Ťažká z múzea s tým, že kapacita je 15 osôb a vstup si treba rezervovať.



"Tajuplné bytosti existovali v minulosti v predstavách ľudí ako možná súčasť života. Kto mohol, tak sa im snažil vyhýbať, prípadne robiť všetko pre to, aby sa zamedzilo ich pôsobeniu. Práve s adventným obdobím sa spája najsilnejšia a asi aj najznámejšia predstava o možnom škodení zlých síl. Súvisí to priamo s predlžujúcou sa nocou, teda pomyselným víťazstvom zla nad dobrom," konštatovala Ťažká.



Na výstavnú inštaláciu tradičného izbového interiéru použili viac ako 120 zbierkových predmetov z etnologického fondu múzea. Ide o predmety zo zbierok nábytku a drobného kuchynského inventára, ako aj odevné súčasti a textil. Dominantou sú figuríny z dielne renomovaných výtvarníkov, ktoré stvárňujú vybrané bytosti v životnej veľkosti. Návštevníkom sa aj prihovoria pomocou špeciálnych reproduktorov.