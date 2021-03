Brezno pokračuje v rozdávaní vitamínov i respirátorov pre seniorov

Brezno 9. marca (TASR) – Mesto Brezno pokračuje aj tento týždeň v rozdávaní vitamínov C a D potrebných pre imunitný systém ľuďom vo veku 60 až 64 rokov, ako aj v distribúcii respirátorov FFP2 seniorom, ktorí sú pri ochorení COVID-19 najväčšou rizikovou skupinou.



Ako informovala breznianska samospráva na svojom webe, ľudia s rokom narodenia 1956 až 1960 si vitamínové prípravky môžu vyzdvihnúť na výdajnom mieste v dennom centre Prameň na Rázusovej ulici v pondelok, utorok a vo štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 h, v stredu od 13.00 do 16.00 h. V prípade, že sa niekto nemôže z vážnych dôvodov osobne dostaviť, vitamíny mu môže prebrať blízka osoba.



"Z celkového počtu 1511 osôb, ktorí sú uvedení v zozname evidencie obyvateľstva, bol zatiaľ záujem nižší, výdaj však stále pokračuje. Na vyzdvihnutie vitamínov sa stačí preukázať občianskym preukazom," konštatovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa mestského úradu Janka Lemberková.



Zamestnanci odboru, miestna občianska poriadková služba, mestský mládežnícky parlament a ďalší dobrovoľníci v uplynulých dňoch už ukončili distribúciu respirátorov FFP2 do domácností obyvateľov nad 60 rokov, ktorých v Brezne evidujú 5150.



"Doručujeme ešte respirátory na základe podnetu ľudí, ktorým nebol dodaný najčastejšie z dôvodu neoznačenej poštovej schránky, ako i občanom, ktorí majú trvalý pobyt "Mesto Brezno", ale bez uvedenia ulice či súpisného čísla. Tí si môžu respirátory vyzdvihnúť do konca marca na magistráte každú stredu od 13.00 do 16.00 h," uvádza sa na webe horehronskej metropoly.