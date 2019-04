Polícia pátra po dievčati, ktoré ušlo cestou zo súdu

Martina Markusová je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy, má tmavohnedé oči a výrazne tmavé obočie, čierne vlasy dlhé po plecia.

Brezno 26. apríla (TASR) – Breznianska polícia vyhlásila celoštátne pátranie po nezvestnej 14-ročnej Martine Markusovej z Polomky. Nezvestné dievča sa ešte 18. apríla, v čase okolo 11.00 h, v sprievode sociálnej pracovníčky reedukačného centra zúčastnilo na súdnom pojednávaní na Okresnom súde v Brezne. Po jeho skončení a opustení budovy súdu sa dala na útek. Informovala o tom v piatok polícia na svojej facebookovej stránke.



"Do dnešného dňa sa do centra nevrátila, nezdržiava sa ani v mieste trvalého bydliska, jej pobyt nie je známy. Je vysoká 165 centimetrov, štíhlej postavy, má tmavohnedé oči a výrazne tmavé obočie, čierne vlasy dlhé po plecia. Na sebe mala oblečené modré - na kolenách a stehnách roztrhané rifle, dlhý sveter na gombíky kávovej farby a olivovo-zelenú bundu s kapucňou. Obuté tenisky svetlomodrej farby vysoké po členky," uvádza polícia.



Občanov žiada o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnej dievčine. Kto by vedel o nej poskytnúť bližšie informácie, nech tak urobí na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru SR, známom čísle 158, prípadne prostredníctvom oficiálnej stránky polície Banskobystrického kraja na sociálnej sieti www.facebook.com/KRPZBB.