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Brezno ponúka obyvateľom nádoby na zachytávanie dažďovej vody
Nádoby môžu získať aj bytové spoločenstvá.
Autor TASR
Brezno 15. júla (TASR) - Breznianska samospráva ponúka obyvateľom rodinných a bytových domov možnosť získať 300-litrové nádoby na zachytávanie a využitie dažďovej vody. Cieľom opatrenia je podporiť šetrenie pitnej vody, znížiť zaťaženie kanalizačnej siete a motivovať domácnosti k ekologickejšiemu prístupu. Radnica o tom informovala na svojej webovej stránke.
Mesto má aktuálne k dispozícii pre záujemcov pripravených 250 nádob na zachytávanie dažďovej vody, obyvatelia rodinných domov môžu podať žiadosť prostredníctvom tlačiva zverejneného na webovej stránke Mestských služieb Brezno.
Nádoby môžu získať aj bytové spoločenstvá. O ich pridelenie môže požiadať zástupca vlastníkov, ktorý podá žiadosť mestským službám. Bytové spoločenstvá v tomto prípade nemusia dokladať súhlas dvoch tretín obyvateľov bytového domu.
„Aj malé kroky môžu mať veľký význam pre naše životné prostredie. Zachytávanie dažďovej vody je jednoduchý spôsob, ako šetriť pitnú vodu a zároveň pomôcť prírode,“ skonštatoval primátor Brezna Tomáš Abel.
Mesto má aktuálne k dispozícii pre záujemcov pripravených 250 nádob na zachytávanie dažďovej vody, obyvatelia rodinných domov môžu podať žiadosť prostredníctvom tlačiva zverejneného na webovej stránke Mestských služieb Brezno.
Nádoby môžu získať aj bytové spoločenstvá. O ich pridelenie môže požiadať zástupca vlastníkov, ktorý podá žiadosť mestským službám. Bytové spoločenstvá v tomto prípade nemusia dokladať súhlas dvoch tretín obyvateľov bytového domu.
„Aj malé kroky môžu mať veľký význam pre naše životné prostredie. Zachytávanie dažďovej vody je jednoduchý spôsob, ako šetriť pitnú vodu a zároveň pomôcť prírode,“ skonštatoval primátor Brezna Tomáš Abel.