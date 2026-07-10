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Brezno poskytne záujemcom z rodinných domov 300-litrové nádoby na vodu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Mesto má aktuálne k dispozícii 250 nádob. Záujemcom preto odporúča podať žiadosť čo najskôr. Kto má záujem, stačí, ak vyplní žiadosť, ktorú nájde na stránke Mestských služieb Brezno.

Autor TASR
Brezno 10. júla (TASR) - Mesto Brezno každoročne poskytuje svojim obyvateľom podporu v podobe nádob na odpad, komposterov, ovocných či okrasných stromov a zelene do záhrad a zveľadenia okolia bytových domov. Teraz prichádza s nádobami na zachytávanie a využitie dažďovej vody. Informoval o tom v piatok na sociálnej sieti primátor Tomáš Abel.

„Aj malé kroky môžu mať veľký význam pre naše životné prostredie. Mesto Brezno preto v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením poskytuje obyvateľom rodinných domov 300-litrové nádoby na zachytávanie dažďovej vody. Tú môžu využiť na polievanie záhrady či zelene vo svojom okolí. Šetríme tak pitnú vodu, znižujeme zaťaženie kanalizačnej siete a zároveň pomáhame prírode,“ zdôraznil Abel.

Mesto má aktuálne k dispozícii 250 nádob. Záujemcom preto odporúča podať žiadosť čo najskôr. Kto má záujem, stačí, ak vyplní žiadosť, ktorú nájde na stránke Mestských služieb Brezno.

„Myslíme aj na bytové domy. Nádoby pre bytové spoločenstvá budeme taktiež poskytovať. O ich pridelenie bude možné požiadať priamo Mestské služby Brezno bez potreby vypĺňania tlačiva,“ dodal primátor.
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