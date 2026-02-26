< sekcia Regióny
Brezno posúva triedenie odpadu na vyššiu úroveň
Cieľom mesta je znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, zvýšiť mieru triedenia a znížiť náklady na skládkovanie.
Autor TASR
Brezno 26. februára (TASR) - Mesto Brezno sa budovaniu kontajnerových stojísk venuje už desať rokov, teraz posúva triedenie odpadu na vyššiu úroveň. Samospráva uspela vo výzve Ministerstva životného prostredia SR a získala viac ako 900.000 eur na modernizáciu systému zberu odpadu. Informoval o tom vo štvrtok brezniansky primátor Tomáš Abel.
Ako uviedol, prostriedky použijú na výstavbu nových uzamykateľných stojísk, modulových ohradníkov a zavedenie elektronickej evidencie odpadu. Cieľom mesta je znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu, zvýšiť mieru triedenia a znížiť náklady na skládkovanie. Brezno chce byť čistejšie, modernejšie a ekologickejšie pre všetkých.
„Pripravujeme verejné obstarávanie na nových 25 kontajnerových stojísk, čo nám umožní prejsť na množstevný zber, ktorý bude mať mnohé výhody pre obyvateľov a zavedie princíp spravodlivosti v systéme zberu odpadu v našom meste. Pôjde o modernejšie kontajnerové stojiská, pretože budú mať elektronický zámok, ktorý už nebude tak ľahko vylomiteľný a budú tam všetky potrebné nádoby k tomu, aby tento zber mohol prebiehať bez akýchkoľvek problémov,“ zdôraznil Abel na sociálnej sieti.
