Brezno použije prebytok hospodárenia aj na investičné aktivity

Brezno 13. júla (TASR) - Aj napriek mnohým investíciám hospodárilo mesto Brezno za minulý rok s prebytkom viac ako 1,1 milióna eur. Informoval o tom na sociálnej sieti brezniansky primátor Tomáš Abel. Záverečný účet mesta za rok 2024 prerokovali mestskí poslanci na zasadnutí v závere júna. Z odborného stanoviska hlavnej kontrolórky vyplýva, že hospodárenie samosprávy je stabilné.



„Finančné prostriedky použijeme aj na mnohé investičné aktivity nášho mesta v tomto období, či je to prebiehajúca rekonštrukcia plavárne, cyklotrasy, chodníky a cesty, renovácie viacerých budov a ďalšie. Ideme ďalej a verím, že aj v tomto roku sa nám podarí napĺňať dobré výsledky,“ zdôraznil Abel.



Mestské zastupiteľstvo na ostatnom zasadnutí schválilo aj založenie obchodnej spoločnosti Investičná a bytová výstavba mesta Brezno, ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom bude mesto so 100-percentným obchodným podielom. Za prvého konateľa určilo riaditeľa Technických služieb Lukáša Jeremiáša. Spoločnosť by mala zabezpečovať prípravu projektov, financovanie, výstavbu a na starosti bude mať tiež vyhľadávanie vhodných pozemkov i vyrovnanie vlastníckych vzťahov.