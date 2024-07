Brezno pre horúčavy upravilo úradné hodiny, zmena platí aj v knižnici

Brezno 12. júla (TASR) - Breznianska radnica pristúpila od piatka k úprave úradných hodín z dôvodu horúčav a záťaže teplom, aby tak chránila zamestnancov pred poškodením zdravia. Úradné hodiny na mestskom úrade sa posúvajú o hodinu skôr v ranných a skracujú v poobedných hodinách. Informoval o tom magistrát na sociálnej sieti.



Od pondelka do piatka bude úrad otvorený od 6.30 do 11.30 h a od 12.30 do 14.00 h. V utorok je nestránkový deň okrem klientskeho centra a pokladne, štvrtok je takisto nestránkovým okrem podateľne. Tieto úradné hodiny platia až do odvolania.



K úprave výpožičných hodín pristúpili aj v Mestskej knižnici v Brezne. Do odvolania bude otvorená v pondelok až piatok od 8.00 do 11.30 h a od 12.30 do 15.00 h.