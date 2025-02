Brezno 15. februára (TASR) - Mesto Brezno pripravuje výstavbu takmer 650 metrov dlhej lávky pre cyklistov, ktorá bude súčasťou cyklotrasy do Valaskej. Lávka má zabezpečiť bezpečnosť cyklistov, ktorí v súčasnosti prechádzajú po frekventovanej ceste, projekt bude mesto hradiť z plánu obnovy. Pre TASR to uviedol primátor Brezna Tomáš Abel.



Lávka pre cyklistov má viesť súbežne s cestou I/66 v mieste, kde sa začína obchvat Brezna v smere do Banskej Bystrice. Lávka má byť súčasťou cyklotrasy medzi Breznom a Valaskou, ktorá je v danej lokalite v súčasnosti prerušená a cyklisti musia prechádzať po frekventovanej ceste.



"Cesta v úseku vybudovaného obchvatu je veľmi frekventovaná a z tohto dôvodu nie je bezpečné, aby sa cyklisti pohybovali po ceste pre motorové vozidlá. Lávka bude slúžiť na bezpečné prepravenie sa cyklistov z Brezna na cyklotrasu do obce Valaská, ktorá vedie po takzvanej starej ceste a je určená len pre cyklistov, bez motorovej dopravy," vysvetlil Abel.



Betónová lávka pre cyklistov má byť dlhá 648 metrov, stáť bude na betónových stĺpoch s oceľovým zábradlím a bude určená výlučne pre cyklistickú dopravu. "V súčasnej dobe prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Veríme, že samotné práce sa začnú v jarných mesiacoch s ukončením na jeseň tohto roku," priblížil primátor.



Podľa oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie predstavuje predpokladaná hodnota zákazky na výstavbu lávky pre cyklistov približne 2,6 milióna eur. Breznianska samospráva tak z dotácie z plánu obnovy pokryje aj náklady na už zrealizovanú časť cyklotrasy. "Prvá časť Cyklotrasy Brezno - Valaská bola ukončená v máji 2023. Uvedenú časť hradilo mesto Brezno z vlastných zdrojov vo výške približne 646.000 eur," dodal Abel s tým, že nová lávka zabezpečí bezpečné prepojenie všetkých vybudovaných i plánovaných cyklotrás v Brezne so smerom do Banskej Bystrice.