Projekt výstavby futbalového štadióna v Brezne odštartuje po sviatkoch

Brezno 24. marca (TASR) – Mesto Brezno plánuje po veľkonočných sviatkoch odštartovať projekt výstavby futbalového ihriska s umelou trávou v lokalite Banisko. Jeho cieľom je zapojiť čo najviac detí a mládeže do športovej činnosti a vytvárať im z roka na rok lepšie podmienky.



Ako informoval brezniansky magistrát na svojom webe, tréningové ihrisko na parcelách vo vlastníctve mesta s rozmermi 105 krát 68 metrov má spĺňať parametre a kritériá Fifa Quality Pro pre ihriská s umelou trávou. Využívať ho bude nielen miestny futbalový klub, ale i žiaci základných škôl a verejnosť.



"Momentálne je v meste vo futbale aktívnych 350 detí. Futbal má rastúcu tendenciu a aj my máme záujem, aby ho breznianske deti hrali nielen v meste, ale aj v rámci regiónu," konštatoval primátor horehronskej metropoly Tomáš Abel.



Mesto v okolí ihriska plánuje vysadiť viac ako 50 stromov, pribudne izolačná zeleň, nebude robiť takmer žiadne betónové práce. "Vybudujeme zázemie - šatne, toalety so sprchami, lavice na sedenie maximálne pre 200 ľudí. V okolí je dostatok parkovacích plôch, keďže v popoludňajších hodinách je parkovisko pri nemocnici využívané len čiastočne," dodal primátor.



Výstavba futbalového ihriska je financovaná z dotácie a z vlastných zdrojov. Mesto získalo dotáciu od Slovenského futbalového zväzu v hodnote 500.000 eur.



"Slovenský futbalový zväz vysúťažil štyri ihriská s umelou trávou a jedno z nich bude stáť v našom meste. Považujem to za veľký úspech, že vďaka tomuto projektu bude mať práve Brezno nové futbalové ihrisko," zdôraznil Abel.



Mesto projekt dofinancuje z vlastných zdrojov prostredníctvom príspevkovej organizácie Technické služby Brezno. Predpokladané financovanie na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vychádza do výšky 385.000 eur s predpokladom, že náklady sa znížia súťažou a vlastnými prácami v réžii "techničiarov". Podľa zmluvy by sa kolaudácia ihriska mala uskutočniť do konca októbra.