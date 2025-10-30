Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brezno robí opatrenia, stav oporného múru na sídlisku sa zhoršil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Brezno intenzívne pracuje na riešení vzniknutej situácie a zisťuje možnosti realizácie opravy s ohľadom na nadchádzajúce zimné obdobie.

Autor TASR
Brezno 30. októbra (TASR) - Mesto Brezno pristúpilo k nevyhnutným sanačným opatreniam na sídlisku Mazorníkovo, kde došlo k výraznému zhoršeniu technického stavu oporného múru, ktorý oddeľuje polyfunkčný objekt na Ulici MPČĽ a priľahlú komunikáciu na Ulici 9. mája. Poškodenie sa týka približne 30-metrového úseku. Informovala o tom vo štvrtok samospráva na sociálnej sieti aj primátor Tomáš Abel.

V záujme bezpečnosti bolo dočasne zakázané parkovanie pod porušenou časťou múru, čo sa dotkne približne siedmich parkovacích miest. Na mieste sú osadené zábrany a dopravné značenie. Prosíme obyvateľov, aby rešpektovali zákaz parkovania a nepohybovali sa v bezprostrednej blízkosti múru,“ upozornilo mesto.

Brezno intenzívne pracuje na riešení vzniknutej situácie a zisťuje možnosti realizácie opravy s ohľadom na nadchádzajúce zimné obdobie. Presný termín a výšku nákladov bude podľa neho možné určiť až po ukončení rozpočtových a technických analýz.

Naším cieľom je nielen odstrániť aktuálne riziko, ale aj zabezpečiť, aby sa podobné situácie v tejto lokalite v budúcnosti neopakovali,“ zdôraznila radnica.

Na území mesta Brezno vyhlásili v polovici októbra mimoriadnu situáciu pre zosuv svahu nad parkoviskom nového bytového domu na Ulici MPČĽ. „Vzhľadom na to, že dochádza k zosuvu svahu na novostavbe bytového domu, ktorý ohrozuje majetok a infraštruktúru mesta, je potrebné v zasiahnutej oblasti bezodkladne vykonať záchranné a zabezpečovacie práce smerujúce k odvráteniu hrozby mimoriadnej udalosti,“ uviedla samospráva.
