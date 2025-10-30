< sekcia Regióny
Brezno robí opatrenia, stav oporného múru na sídlisku sa zhoršil
Brezno intenzívne pracuje na riešení vzniknutej situácie a zisťuje možnosti realizácie opravy s ohľadom na nadchádzajúce zimné obdobie.
Autor TASR
Brezno 30. októbra (TASR) - Mesto Brezno pristúpilo k nevyhnutným sanačným opatreniam na sídlisku Mazorníkovo, kde došlo k výraznému zhoršeniu technického stavu oporného múru, ktorý oddeľuje polyfunkčný objekt na Ulici MPČĽ a priľahlú komunikáciu na Ulici 9. mája. Poškodenie sa týka približne 30-metrového úseku. Informovala o tom vo štvrtok samospráva na sociálnej sieti aj primátor Tomáš Abel.
„V záujme bezpečnosti bolo dočasne zakázané parkovanie pod porušenou časťou múru, čo sa dotkne približne siedmich parkovacích miest. Na mieste sú osadené zábrany a dopravné značenie. Prosíme obyvateľov, aby rešpektovali zákaz parkovania a nepohybovali sa v bezprostrednej blízkosti múru,“ upozornilo mesto.
Brezno intenzívne pracuje na riešení vzniknutej situácie a zisťuje možnosti realizácie opravy s ohľadom na nadchádzajúce zimné obdobie. Presný termín a výšku nákladov bude podľa neho možné určiť až po ukončení rozpočtových a technických analýz.
„Naším cieľom je nielen odstrániť aktuálne riziko, ale aj zabezpečiť, aby sa podobné situácie v tejto lokalite v budúcnosti neopakovali,“ zdôraznila radnica.
Na území mesta Brezno vyhlásili v polovici októbra mimoriadnu situáciu pre zosuv svahu nad parkoviskom nového bytového domu na Ulici MPČĽ. „Vzhľadom na to, že dochádza k zosuvu svahu na novostavbe bytového domu, ktorý ohrozuje majetok a infraštruktúru mesta, je potrebné v zasiahnutej oblasti bezodkladne vykonať záchranné a zabezpečovacie práce smerujúce k odvráteniu hrozby mimoriadnej udalosti,“ uviedla samospráva.
