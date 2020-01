Brezno má po roku 2019 nový športový areál a dom seniorov

Brezno 17. januára (TASR) – Pre horehronskú metropolu bol vlaňajšok rokom investícií. Mesto Brezno vybudovalo Športový areál Milutína Černáka, dokončilo výstavbu domova pre seniorov, pokračovalo v obnove materských škôl a okrem iných projektov nezabudlo ani na tie "zelené".



"Centrum Horehronia sa od vlaňajšieho októbra môže pýšiť najväčším viacúčelovým ihriskom v okrese. Výnimočné je nielen svojou veľkosťou, ale predovšetkým rozmanitosťou a komplexnosťou ponuky pohybových aktivít. Okrem základných atletických disciplín je tam možné hrať futbal, basketbal, tenis i ďalšie kolektívne športy. Vďaka umelému osvetleniu je prevádzka možná aj v zimnom období," hodnotí magistrát na svojej webovej stránke.



Areál je pomenovaný po atletickom odborníkovi, bývalom pretekárovi, trénerovi, funkcionárovi a rozhodcovi Milutínovi Černákovi, ktorý sa zaslúžil o rozvoj atletiky v Brezne. Celý projekt v hodnote takmer 860.000 eur hradilo mesto z vlastných zdrojov.



"Dokončili sme tiež zateplenie Športovej haly na sídlisku Mazorníkovo a pokračujeme stenou na plavárni, ktorá bola roky zdevastovaná. V tomto roku plánujeme väčšiu investíciu práve do plavárne," zdôraznil brezniansky primátor Tomáš Abel.



Podľa neho nepriaznivý demografický vývoj čoraz viac poukazuje na potrebu budovania nových zariadení pre celoročný pobyt ľudí v dôchodkovom veku.



"Rozhodli sme sa investovať viac ako jeden milión eur z mestského rozpočtu na výstavbu nového domova pre seniorov s denným stacionárom, ktorý sa nám vlani podarilo vybudovať na Ulici Boženy Němcovej. Po skolaudovaní ho zariadime a podáme žiadosť o udelenie povolení na prevádzku. Predpoklad jeho spustenia po schválení všetkými príslušnými úradmi je najskôr jeseň tohto roka," konštatoval Abel.



Zariadenie má slúžiť pre 40 stálych a desať ambulantných klientov. Mesto počíta s vytvorením približne 20 pracovných miest.



Brezno sa pustilo aj do "zelených" projektov, ktoré majú zmierniť dopady otepľovania a zlepšiť mikroklimatické podmienky na lokálnej úrovni. Aj preto na Ulici Fraňa Kráľa vznikol systém záhonov, ktorý má plniť nielen relaxačnú a estetickú, ale najmä izolačnú a termoregulačnú funkciu.



S podobnými, no oveľa rozsiahlejšími parkovými úpravami začalo mesto uplynulý rok vďaka nenávratnému finančnému príspevku z ministerstva pôdohospodárstva aj v Margitinom parku.