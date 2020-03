Brezno rozdáva rúška najmä seniorom, apeluje na ľudí, aby si pomáhali

Brezno 17. marca (TASR) – Brezňanom, najmä seniorom, od utorka magistrát rozdáva rúška. Primátor Tomáš Abel sa dohodol na výrobe niekoľko tisíc rúšok s miestnymi krajčírkami a firmami. Informoval o tom na sociálnej sieti.



"Postupne, počas tohto týždňa, ich budeme prerozdeľovať podľa potreby našim zamestnancom a seniorom či zdravotne ťažko postihnutým a odkázaným na pomoc, ktorí si ho nevedia zabezpečiť sami," uviedol primátor, ktorý verí, že Horehronci to spoločnými silami zvládnu.



Abel zároveň na nich apeluje, aby si pomáhali a vzájomne sa v týchto pohnutých dňoch podporovali.



"Už niekoľko týždňov dozadu sme kontaktovali hmotné rezervy a ďalšie firmy k dodaniu rúšok. Tie sa však prestali ozývať a napriek objednávkam mnohé nekomunikujú. Podarilo sa nám však dohodnúť s miestnymi firmami a už by nám mali postupne prichádzať ďalšie. Komunikujeme na všetkých úrovniach na dodávkach rúšok," zdôraznil Abel.



"Ak môžete, pomáhajte si navzájom a ak máte, alebo viete vyrobiť rúško susedovi, ktorý si ho nemôže zabezpečiť sám, pomôžte mu. Mesto bude priebežne dopĺňať zásoby, ako bude vedieť a môcť," dodal primátor.



Mesto z dôvodu šírenia sa nového koronavírusu ponúka breznianskym seniorom, najmä ťažko zdravotne postihnutým a osamelo žijúcim ľuďom, donášku nákupu do domácnosti. V prípade záujmu o takú službu ju musia nahlásiť deň vopred v čase od 8.30 do 11.30 hod. na telefónnom čísle 0911 996 020.



"Žiadame, aby ste si doma písomne pripravili zoznam požadovaných vecí, označili ho menom a presnou adresou. Nákupy budú rozvážať vodiči sociálnych taxíkov Slovenského Červeného kríža v spolupráci s mestským vozidlom," uvádza magistrát.